台灣咖啡可可採購團抵尼加拉瓜參訪

吳進木致詞指出，2008年臺尼自由貿易協定生效時，尼國輸臺咖啡僅約38萬美元。因應近年台灣咖啡需求成長趨勢，中美洲經貿辦事處(CATO)每年均組團來尼採購及協助尼商赴臺參展，在各方努力下，2017年尼國輸臺咖啡已逾800萬美元。

開幕式後隨即舉行貿易洽談會，計有來自台灣14家採購團成員與28家尼商參加，交易熱烈。

（中央社台北7日電）「2018尼國輸臺好咖啡」活動當地時間6日在尼國農牧部正式展開，由駐尼加拉瓜大使吳進木及尼國工商部長索洛札諾（Orlando Solorzano）共同主持開幕式，尼國10餘家主流媒體到場採訪。

索洛札諾親自向訪團簡報尼國咖啡及可可現況，強調尼國76%出口之咖啡達精品級，品質優良，兩國廠商可運用臺尼自由貿易協定利基，攜手合作共同開拓市場。

尼國總統公子兼投資顧問奧蒂嘉（LaureanoOrtega）則介紹尼國優良的投資環境及優惠條件，希望台灣廠商前來尼國投資。

CATO主任溫曜禎則感謝尼國政府、精品咖啡協會(ACEN)及生產暨出口商協會(APEN)提供之相關協助，並表示CATO將持續推動尼商參加臺北國際食品展及咖啡展，及籌組訪團來尼採購尼國優質產品，深化雙邊貿易關係。（編輯：王同禹）1070307