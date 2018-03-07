挺女科技人 台灣微軟攜企業釋300職缺

施立成指出，資數理工領域的學生有3成5是女生，但是在亞洲針對12至19歲女生進行調查，卻只有1/4的人喊得出來在科技理工領域有代表性的女性看板人物，社會中普遍刻板印象就是科技界是男人當家。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成今天表示，近年來科技領域中兩性平權與職涯潛能的對等性，持續成為發燒話題，電腦工程、人工智慧、程式編碼等資工科技領域早已不是男性的專屬，越來越多的女性加入且表現極為出色。

（中央社記者江明晏台北7日電）力挺女科技人，台灣微軟攜手國內外企業，在38婦女節前夕，共釋出近300個科技職缺，保障女性優先應試，因應數位金融，也算半個科技業的國泰金控共釋64項職缺，成徵才最大戶。

年後轉職潮已經湧現，各企業也釋出大量職缺，其中以資通訊科技缺口最大，加上科技部公布預計5年投資160億元，發展國內科技產業與AI環境，也帶動企業招募需求成長，讓國內科技人才缺口呈現翻倍成長。

台灣微軟指出，科技界目前雖呈現男多女少的兩性落差現況，但不久的將來就極有可能翻轉，目前科技領域的男性從業人數遠多於女性，易造成社會的刻板印象就是科技界由男人當家，因此若能發掘更多女性榜樣，並且創造友善平權的工作環境，或許能夠改善科技領域的性別失衡現象。

本屆科技女力論壇於前期問卷調查中也發現，想進入科技領域就業的女性大多是因為個人興趣、約占7成5，但就業前最想了解的資訊卻是「女性科技從業人員可能會遇到的困難及如何防範」，占68.7%。

為此，台灣微軟創辦Ada Fair科技女力論壇，持續推動女性科技人才扶植，邀眾多科技女霸分享心路歷程，並聯合企業群攜手合作，加上台南科學園區的廠商共襄盛舉，南北大串連力挺女力，共釋出超過300個熱門科技領域職缺。

國泰世華銀行營運長吳建興出席時也表示，因應數位金融崛起，金融產業也是半個科技業，女性夥伴若能整合金融教育優勢並學習科技專長，絕對能夠異軍突起。而國泰金控也是本屆企業聯合徵才的最大戶，共釋出64項職缺。

2017年SOSP (操作系統原理大會)首次來到亞洲，與微軟合作推出Ada Workshop，探討女性在計算機領域上的未來可能性。台灣微軟今年起更延續Ada的精神，擴大成為Ada Fair計畫，由台灣微軟攜手國內外企業與團體，包括戴爾公司(Dell)、緯謙科技(WiAdvance)、國泰金控、所羅門(Solomon)、慧盛先進科技(Versum)、臺灣美光科技(Micron)、婦權基金會、美國在台協會等，於松菸文創園區創意劇場舉辦「Ada Fair-Girlsin Tech 科技女力論壇」。(編輯：趙蔚蘭)1070307