全球機場服務品質調查 桃機奪第3

桃機公司表示，這項調查去年度以42種語言，在全球82國、343個機場進行，年度總計執行超過61萬份問卷，是全球唯一在旅行當日調查的評比計畫。

桃園國際機場公司今天發布新聞指出，桃機在國際機場協會(Airports Council International, ACI)在6日所公布的「2017年機場服務品質調查」(AirportService Quality, ASQ)結果中成績亮眼。

（中央社記者邱俊欽桃園7日電）桃園國際機場在2017年機場服務品質調查結果中，榮獲全球4000萬人次以上機場的分組第3名。同組第1名為印度德里、孟買機場，第2名則為中國大陸北京、上海浦東機場。

同時，桃機指出，這些機場去年服務的旅客數量超過38億人次，占全球旅客量的一半以上，也反映出旅客聯外交通、報到、安檢通關、餐飲、整體品質等34項指標的使用體驗。

桃機公司說，在客運量4000萬以上等級的全球機場中，桃園國際機場榮獲全球第3名。第1名為印度德里、孟買機場，第2名則為中國大陸北京、上海浦東機場。

桃園機場公司副總經理但昭璧受訪時表示，依照2016年旅客運量統計，在國際機場協會分組規則下，桃機進入4000萬以上的「大聯盟」級距，與世界其他標竿機場並肩競爭，服務受到全球肯定。

桃機公司也表示，2017年桃園國際機場旅客運量4488萬人次，相較2016年成長6.11%，目前桃園機場持續進行第二航廈擴建，及第三航廈興建等重大工程，希望提供更高品質，打造更優質的旅客服務。（編輯：梁君棣）1070307