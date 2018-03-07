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中央社

砍死女友自殺不成 男子殺人罪起訴

中央社2018/03/07 11:53
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中7日電）范姓男子因不滿劉姓女友另結新歡，且要將共同經營的茶行轉登記給劉婦兒子，去年底涉嫌持水果刀砍死劉婦，到山區自殺不成投案，台中地檢署今天依殺人罪嫌將范男起訴。

台中地檢署今天發布起訴書指出，56歲范姓男子為台中市北屯區一家茶行負責人，劉姓婦人為實際負責人，兩人在10年前認識後交往，並一同經營茶行。

民國106年間，劉姓婦人開始與另名張姓男子交往，同年11月遭范男發現，兩人發生爭吵後，范男向劉婦表示「他得不到，別人也別想得到」，劉婦開始疏遠范男，並想將茶行負責人變更為她的邱姓兒子。

106年12月19日，劉婦向范男表示，希望他簽署茶行的讓渡書，否則也要將范男的負責人取消，范男不甘人財兩失，20日上午9時帶著兩把水果刀前往茶行，並藏在2樓到3樓的樓梯轉角處。

范男趁劉婦下樓時，持水果刀朝劉婦腹部刺1刀、胸部刺殺15刀，再朝頸部橫向砍殺，造成劉婦出血性休克及呼吸衰竭當場死亡，范男行兇後逃離現場。

劉婦兒子因聯繫不上母親，到茶行內查看才發現母親已死亡，范男犯案後開車到台中市大里區竹仔坑山區，在車內自殺不成，轉而到警局投案，並查扣犯案水果刀及衣物，台中地檢署偵辦後今天依殺人罪嫌將范男起訴。（編輯：方沛清）1070307

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