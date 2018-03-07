砍死女友自殺不成 男子殺人罪起訴

（中央社記者蘇木春台中7日電）范姓男子因不滿劉姓女友另結新歡，且要將共同經營的茶行轉登記給劉婦兒子，去年底涉嫌持水果刀砍死劉婦，到山區自殺不成投案，台中地檢署今天依殺人罪嫌將范男起訴。

台中地檢署今天發布起訴書指出，56歲范姓男子為台中市北屯區一家茶行負責人，劉姓婦人為實際負責人，兩人在10年前認識後交往，並一同經營茶行。

民國106年間，劉姓婦人開始與另名張姓男子交往，同年11月遭范男發現，兩人發生爭吵後，范男向劉婦表示「他得不到，別人也別想得到」，劉婦開始疏遠范男，並想將茶行負責人變更為她的邱姓兒子。