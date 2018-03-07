鴻海等5企業攻智慧監視器 打造NICE聯盟

日本經濟新聞和CNET Japan報導，索尼（SONY）、尼康（Nikon）、鴻海精密、美國監視器系統企業Scenera以及緯創資通等5家企業，合作監視器規格標準，打造NICE Alliance（Network of IntelligentCamera Ecosystem Alliance），欲主導連接網際網路的次世代監視器規格標準，預計今年公布。相關標準規格涵蓋硬體設備到軟體設計，打造開放平台，未來也不排除邀請更多企業加入參與。

CNET Japan指出，NICE Alliance的成立目標，是提供比亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、Netgear等設計的智慧型攝影機、攝影畫質更高的智慧攝影機產品。

NICE Alliance也要打造能連結其他介面的連接口，使用者可把應用軟體連接到智慧型手機，對智慧攝影機可提供更新的服務。

報導指出，NICE Alliance規劃今年下半年前完成連接影像處理服務相關技術、以及更高畫質的智慧監視器的規畫。

鴻海積極布局8K攝影。鴻海先前透露，未來會與美國特定8K攝影團隊合作，洽商合資計畫。此外在工業互聯網製造，鴻海集團深耕8K影像截取大數據。(編輯：陳永昌)1070307