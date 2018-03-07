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澳洲Q4成長放緩 無動搖RBA經濟前景信心

鉅亨網2018/03/07 11:59
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澳洲上一季經濟成長放緩，係因其氣候惡劣挫傷出口，但政府支出較預期強勁，且家庭消費復甦因此幫助澳洲延續 26 年的成長，而沒有陷入衰退。

澳洲統計局週三公布的數據顯示，去年第四季 GDP 成長 0.4%，較前季修正後的 0.7% 成長縮減，也不及分析師先前估計的 0.5% 成長值。

GDP 成長年率自前季上修後的 2.9% 下降至 2.4%。

這恐怕對澳洲央行 (RBA) 來說是個令人失望的消息，因預期成長加速與通膨逐步復甦，RBA 週二將利率維持穩定在 1.50%。

然而，RBA 央行長 Philip Lowe 當天稍早已預示，GDP 成長可能會略低於 0.5%

並強調這不會動搖他對廣泛前景的信心。

投資者預期政策會長期維持不變，且到 2019 年初期之前，銀行同業拆息期貨也還沒有完全反映升息。

家庭消費和政府支出增加成長，但出口淨額、住房和資源投資下降成為成長主要阻力。

RBA 預期出口下降只是暫時現象，但消費者支出的前景仍不明確，因為家庭仍負擔沉重債務。

週二公布的數據顯示，一月份零售銷售小幅上升 0.1%，服飾、鞋類和百貨商店的銷售下滑。

在去年第四季，旅遊、交通、服飾、外食和健康項目的家庭支出增加，但公用事業和食品的支出減少。

截至去年 12 月來的一年，所生產的貨品和服務之價值合計 1.8 兆澳元 (1.4 兆美元)，或以澳洲人口 2450 萬名來說，約每人生產 73000 澳元。

然而，相較澳洲快速的人口成長，這表現就沒那麼驚豔，澳洲人口成長 1.6%，是 OECD 的 2 倍快，全年人均 GDP 卻僅上升 0.8%。

該報告尚看不出物價壓力的證據，最終國內需求的平減指數 (國內通膨的有效指標) 全年僅上升 1.2%。

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