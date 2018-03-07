澳洲Q4成長放緩 無動搖RBA經濟前景信心

澳洲上一季經濟成長放緩，係因其氣候惡劣挫傷出口，但政府支出較預期強勁，且家庭消費復甦因此幫助澳洲延續 26 年的成長，而沒有陷入衰退。

澳洲統計局週三公布的數據顯示，去年第四季 GDP 成長 0.4%，較前季修正後的 0.7% 成長縮減，也不及分析師先前估計的 0.5% 成長值。

GDP 成長年率自前季上修後的 2.9% 下降至 2.4%。

這恐怕對澳洲央行 (RBA) 來說是個令人失望的消息，因預期成長加速與通膨逐步復甦，RBA 週二將利率維持穩定在 1.50%。