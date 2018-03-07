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除夕不能回娘家 柯志恩：不合宜禮俗應落日

中央社2018/03/07 11:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）中國國民黨立委柯志恩今天說，傳統禮俗不盡然是迷信，但社會基礎已改變，呼籲各界一起清點並加速不合宜禮俗禁忌落日，營造更友善的婚戀環境，並為少子化後的養老型態做準備。

明天就是婦女節，柯志恩今天特別舉辦了一場記者會，呼籲社會共同加速不必要的禁忌落日，她表示，婚戀世界裡仍有許多禁忌，只是褪色，卻未消失，讓女性深感沈重。

柯志恩舉例說，她的生肖屬虎，小時候就沒辦法當花童，因為母親告訴她，屬虎的人當花童，會讓那對婚姻不幸福；或是獨生的已婚女性，想回娘家過除夕，陪伴父母，都可能遭到鄰里間的耳語，這就是傳統禮俗上，對女性不公平。

她說，為慶祝婦女節，更應該利用這機會，將社會對女性不公平的禮俗淨化，才能營造出更友善的空間，大家要知道，「當女性過的好時，全家過的好；全家過的好時，社會會好；社會會好，國家才會好」，女性絕對是最重要的中堅力量。

與會的政陽文教基金會董事楊雅評說，基金會日前曾做過問卷調查，在婚禮過程中最該保留的禮俗，包括跪別父母、丟扇子等，而這些傳統禮俗上，都是由女性單方面執行，難免讓人感覺到這有傳統的封建意義存在。

她說，他的夫家很開明，讓她沒有面臨到男女不平等的拉扯，順利結婚，但並不是每個家庭都那麼順利，因此希望藉此提醒大家，一些比較不適合現代的禮俗，可以儘速落日。

台師大教授、台灣性教育學會常務理事高松景則在會中表示，文化是一群人與環境長期互動所形成的行為規範，禮俗是文化的一環，因此禮俗不應是空洞、毫無意義的鋪張行為，而是具有文化象徵性的符號意義，除了宗教因素外、往往傳遞整個社會系統的價值與規則，比法律更深入日常生活細節。（編輯：鄭雪文）1070307

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