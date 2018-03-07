除夕不能回娘家 柯志恩：不合宜禮俗應落日

（中央社記者劉冠廷台北7日電）中國國民黨立委柯志恩今天說，傳統禮俗不盡然是迷信，但社會基礎已改變，呼籲各界一起清點並加速不合宜禮俗禁忌落日，營造更友善的婚戀環境，並為少子化後的養老型態做準備。

明天就是婦女節，柯志恩今天特別舉辦了一場記者會，呼籲社會共同加速不必要的禁忌落日，她表示，婚戀世界裡仍有許多禁忌，只是褪色，卻未消失，讓女性深感沈重。

柯志恩舉例說，她的生肖屬虎，小時候就沒辦法當花童，因為母親告訴她，屬虎的人當花童，會讓那對婚姻不幸福；或是獨生的已婚女性，想回娘家過除夕，陪伴父母，都可能遭到鄰里間的耳語，這就是傳統禮俗上，對女性不公平。