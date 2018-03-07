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中央社

海航爆債務危機 海南副省長：應該沒問題

中央社2018/03/07 11:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北7日電）海南航空集團遭爆債務危機，中國大陸海南省副省長毛超峰6日說，以海航的資產品質和當前形勢，應該是完全沒有問題。他表明省政府「既不干預市場經營，也不能違背市場規律」。

外媒解讀，毛超峰聲稱政府不干預市場經營、不違背市場規律，表明現階段官方不會出手為海航紓困。

路透社報導，毛超峰說，海航的資產和經營業務範圍非常廣泛，遍布海南省內外與境外。雖然海航目前遇到「（資金）流動性困難」，但已經透過境內外的資產重組，調整經營範圍和業務，並採取應對措施。他認為這是好事，就像「肌肉練多一點，肥肉減一點，才能強壯」。

毛超峰昨天出席中國第13屆全國人民代表大會第一次會議，面對媒體詢問海航資金問題時，作以上表示。

報導指出，海航近年透過貸款融資在海外大舉收購企業與房地產高達500億美元（約新台幣1.47兆元）後，已陷入資金緊縮危機。近日不斷拋售資產與股權，重整廣泛的業務。

紐約時報中文網報導，海航集團董事局主席陳峰說，公司對克服自身問題充滿信心。

但根據海航提交的監管文件，集團目前不得不應對900億美元的債務問題。其中1/3將於今年到期。

海航已暫停7家上市子公司在中國大陸和香港的股票交易，以等待公司宣稱可能是一次重大重組的公布。這些股票的持有者在重新開盤時可能會面臨巨大損失。

儘管官方說海航財務應該沒有問題，但繼月初被爆拖欠中國航空油料集團人民幣30億元的油費後，陸媒界面新聞昨天再爆料，華南藍天航空油料有限公司已經向海航發出最後通牒，要求海航在16日前支付油款與違約金，並做出不再拖欠油款的書面承諾，不然將從18日開始停止供油。

報導出具一份華南藍天航空油料公司發出「關於對海南航空控股股份有限公司停止供油的函」，顯示海航於2017年10月起至今，一直未按約支付油款，已嚴重違反雙方簽訂的合約。

函文指出，華南藍天航空油料公司曾多次採取電話、登門協商、發送催款函和律師函等方式催收，並向中國國際貿易仲裁委員會提出仲裁申請並得到立案受理，但迄今未收到海航支付的足額欠款，且所欠油款仍持續增加。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070307

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