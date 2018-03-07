海航爆債務危機 海南副省長：應該沒問題

（中央社台北7日電）海南航空集團遭爆債務危機，中國大陸海南省副省長毛超峰6日說，以海航的資產品質和當前形勢，應該是完全沒有問題。他表明省政府「既不干預市場經營，也不能違背市場規律」。

外媒解讀，毛超峰聲稱政府不干預市場經營、不違背市場規律，表明現階段官方不會出手為海航紓困。

路透社報導，毛超峰說，海航的資產和經營業務範圍非常廣泛，遍布海南省內外與境外。雖然海航目前遇到「（資金）流動性困難」，但已經透過境內外的資產重組，調整經營範圍和業務，並採取應對措施。他認為這是好事，就像「肌肉練多一點，肥肉減一點，才能強壯」。