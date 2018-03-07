台12抽象藝術大師紐約辦形非勢變展

（中央社記者黃兆平紐約6日專電）台灣抽象藝術在亞洲一直占重要地位。12位老中青當代抽象藝術家當地時間8日起在紐約台灣書院舉行「形非勢變展」，參展22件作品反映台灣社會多元思潮與不同世代視覺風貌。

策展人國立臺北教育大學人文與藝術學院院長郭博州、新澤西州史塔克頓學院（Stockton University）助理教授張宗帆今天在展前記者會提及，「形非勢變」（Shifting Momentum）抽象藝術展特別集合台灣與旅美老中青三代抽象藝術大師，作品涵蓋技法、風格和動機，傳達藝術家在東、西方藝術領域之間轉換融合的自我分析，相當難得。