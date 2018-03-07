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台12抽象藝術大師紐約辦形非勢變展

中央社2018/03/07 12:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約6日專電）台灣抽象藝術在亞洲一直占重要地位。12位老中青當代抽象藝術家當地時間8日起在紐約台灣書院舉行「形非勢變展」，參展22件作品反映台灣社會多元思潮與不同世代視覺風貌。

策展人國立臺北教育大學人文與藝術學院院長郭博州、新澤西州史塔克頓學院（Stockton University）助理教授張宗帆今天在展前記者會提及，「形非勢變」（Shifting Momentum）抽象藝術展特別集合台灣與旅美老中青三代抽象藝術大師，作品涵蓋技法、風格和動機，傳達藝術家在東、西方藝術領域之間轉換融合的自我分析，相當難得。

「形非勢變」台灣抽象藝術展，參展台灣畫家除沈金源、林偉民、郭博州、陶文岳、陳昱儒、張明錫、廖修平、劉永仁外，還有旅美台灣藝術家王小萍、洪素麗、張宗帆、楊識宏等；另外特別情商史塔克頓學院館藏的美抽象藝術家葛里克（Lucy Glick）及莫德威（Robert Motherwell）作品，共計24件畫作同台展出。

展覽從8日起至30日在紐約台灣書院首展，4月5日至6月6日，移師史塔克頓學院諾伊茲（Noyes）美術館藝廊。

駐紐約臺北文化中心主任張書豹表示，形非勢變展反映台灣不同世代視覺風貌，這次被列入紐約「亞洲藝術周」系列活動，也特別呼應聯合國婦女署推動女性平權納入永續發展目標倡議。

文化部另外安排旅美台灣女性藝術家王小萍9日晚間7時與藝術愛好者座談對話，10日下午2時還有一場抽象素描工作坊，由郭博州、陶文岳、陳昱儒等與民眾切磋畫藝。（編輯：王同禹）1070307

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