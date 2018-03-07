《戰神》特仕機登場！神武「利維坦之斧」融入設計概念

台灣索尼互動娛樂（ SIET ）今（ 7 ）日宣布，將於 2018 年 4 月 20 日推出「 PlayStation 4 Pro God of War Limited Edition 」。此限量版包括 1 台《戰神》特仕 1TB PS4 Pro 主機、特仕 DS4 無線控制器及 1 套藍光實體版的《戰神》遊戲。

《戰神》是動作遊戲《戰神》系列最新作。由 Santa Monica Studio 和創意總監 Cory Barlog 打造，遊戲界名聲數一數二。神擋殺神、佛擋殺佛的光頭主角「克雷多斯」將離開眾神的陰影，迎向一個全新的凡人生活。他必須在陌生的土地上適應學習、面臨無法預測的威脅，並挑戰為人父的第二次機會。



▲主機上的圖樣是以克雷多斯愛用武器「利維坦之斧」為概念設計。（圖／ SIET 提供）

SIET 表示，本特仕 PS4 Pro 主機的設計概念源自《戰神》主角克雷多斯所拿的強力武器「利維坦之斧」。克雷多斯於本作中將與兒子阿特柔斯結伴上路，探索嚴酷的北歐荒野，面對各種挑戰，完成一個與他切身相關的目標。



▲主機和手把整體風格第一眼看上去相當有金屬質感。（圖／ SIET 提供）

另外，為慶祝 PlayStation 全新概念店「普雷伊信義門市」即將登場， 3 月 10 日開幕當天將限量推出 100 組搶先預購活動。玩家只要當天下午 1 時 15 分至「普雷伊信義門市」就可以搶先進行預購。