元大投信獲金融發明專利 業界唯一

元大投信總經理劉宗聖表示，響應金融監督管理委員會鼓勵金融科技創新應用，繼2017年取得兩項新型專利後，在2018年初又更取得發明專利，此專利以實現普惠金融為目標，把生活應用場景與投資理財的資產充分結合，期望達到「基金現金化」、「現金基金化」的結合。

元大投信表示，專利主要內容為透過金融科技系統將基金資產運用於實質支付的創新概念，是國內金融科技應用領域的重大進展，並預期將引發金融業界生態變革。

以國內貨幣市場型基金為例，在台灣的基金規模超過新台幣8000億元，占境內公募基金比重近1/3，但是受益人多為機構法人為主，一般投資人參與程度卻相當低，其實貨幣市場基金具有等同現金的高流動性，年收益率也高於一般銀行活存帳戶、薪資帳戶、證券交割帳戶等，非常適合一般投資人做為暫存資金、流動準備資金所用。

劉宗聖指出，在中國大陸貨幣市場基金的應用已經是顯學，深入一般市民生活，但台灣仍在起步階段，目前國內積極推動行動支付業務之際，元大投信研發此技術並取得專利，可以串接行動支付，讓行動支付的接受度更高、更接近一般使用者的需求，把生活理財的觀念落實在普羅大眾，輕易把握「現金增益」機會。(編輯：陳永昌)1070307