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中央社

8成女醫師曾遭性騷擾 申訴機制待改善

中央社2018/03/07 12:09
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北7日電）醫師勞動條件改革小組今天表示，經調查有80%女醫師、63%男醫生曾遭職場性騷擾，卻僅有3%使用申訴管道；醫勞小組呼籲，應提供匿名申訴機制、性平會應引進外部專家委員。

醫勞小組執行委員魏若庭、李宜軒等人上午在立法院舉行記者會。魏若庭表示，小組耗時近一年完成600位醫師量化問卷，調查報告發現，有80%女醫師、63%男醫生曾遭職場性騷擾，顯示醫療職場性別友善程度仍有進步空間。

魏若庭說，調查發現，除常見來自病患、家屬性騷擾外，有55%的女醫師曾遭上級或雇主騷擾，雖依法規定各醫院都應設置性騷擾申訴機制，但僅3%使用過申訴管道，甚至有12%醫師表示，不知道有申訴管道可用。

現為住院醫師的台北市醫師職業工會理事長郭伃婷表示，醫師訓練都是師徒制，老師會帶著學生做臨床教學、在病人身上操作等，「有心的人很容易有機可乘」，年輕醫師對前輩是絕對服從，如果發生言語、肢體上不愉快的動作，是沒辦法直接或間接反映的。

郭伃婷說，她在實習過程遇過男醫師伸手觸摸女醫學生大腿、臀部等情況，也有假借教學技術，從背後熊抱女醫學生，但大部分學生都忍耐過去，因為年輕醫師在團隊中位階最低，遭遇性騷擾沒辦法反映。

郭伃婷表示，如果性騷擾的人層級很高，也有院長等級的，如果申訴，可能對自己未來的工作有威脅；另外，也不知道有何申訴管道，加上臨床工作繁忙，根本沒時間提出申訴，「最害怕的是被報復」，盼醫學生能在不用擔心被性騷擾的環境下好好學習。

醫勞小組呼籲，醫療機構應加強申訴窗口透明性，並提供匿名申訴機制保護通報者隱私，另外性平會應設置外部專家委員，改善受害者受到報復或申訴毫無效果的擔憂。（編輯：許雅靜）1070307

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