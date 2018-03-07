公車族小確幸　新北29條跨區幹線公車轉乘半價優惠

公車族的小確幸！新北市繼去(106)年推動快速、跳蛙公車轉乘一般公車半價優惠後，今(7)日再宣布新增29條「跨區幹線公車」雙向轉乘雙北市一般公車享有1段票半價優惠，預計4月開始實施。

新北市去年實施雙北快速及跳蛙公車轉乘雙北市區公車一段票半價優惠，鼓勵民眾轉乘獲得好評，考量新北市幅員遼闊、轉乘需求大，因此新北市交通局篩選出29條行駛主要幹線、路線直捷、班次密集、行經方便轉乘的捷運站、火車站，或是行經2個以上行政區、跨越雙北的跨區幹線公車，規畫雙向轉乘優惠。

新北市交通局長王聲威表示，新北市29個行政區除雙溪區外，其餘28個行政區皆有「跨區幹線公車」行駛，包含橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982共29線。