勞基法新制 美國商會調查8成9會員肯定

（中央社記者陳政偉台北7日電）美國商會發布「2018商業景氣調查」，有8成9的受訪會員肯定新修正的勞基法，但近半數認為勞動基準法缺乏更多彈性。美國商會表示，對專業人士、管理階層工時應該有更多的彈性。
勞動基準法修正案3月正式上路，勞工的特休若沒有休完可遞延一年；加班可換成補休；每月加班工時可延長至54小時，3個月不得超過138小時；12種行業可鬆綁七休一。
台北市美國商會今天發布「2018商業景氣調查」，受訪為各企業總經理、執行長等高階經理人，代表了198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%。
美國商會會員有近半數受訪者認為，勞動基準法缺乏更多彈性。超過半數企業指出台灣政府在制定法規時不重視企業需求。
勞動基準法修正案3月正式上路，美國商會人力資源委員會共同主席馬靜如表示，對於新版勞基法上路，美國商會受訪的會員有8成9的受訪者表示肯定，但也有近半數認為仍缺乏彈性。
其中，俗稱責任制的勞基法第84條之1，馬靜如說，專業人士、管理階層需要更有彈性的勞動規範，而政府在制定法規時並未重視企業需求，應和利害關係人充分溝通，並採納可行方案來制定完善的法規。
馬靜如表示，目前勞動者的工時條件，記錄工作時數的方法與計時單位，應該賦予彈性處理。針對主管與專業人士，很多會員反映應給予更多彈性，讓雇主與受僱者有勞資協議的空間。（編輯：林興盟）1070307