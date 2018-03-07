勞基法新制 美國商會調查8成9會員肯定

（中央社記者陳政偉台北7日電）美國商會發布「2018商業景氣調查」，有8成9的受訪會員肯定新修正的勞基法，但近半數認為勞動基準法缺乏更多彈性。美國商會表示，對專業人士、管理階層工時應該有更多的彈性。

勞動基準法修正案3月正式上路，勞工的特休若沒有休完可遞延一年；加班可換成補休；每月加班工時可延長至54小時，3個月不得超過138小時；12種行業可鬆綁七休一。

台北市美國商會今天發布「2018商業景氣調查」，受訪為各企業總經理、執行長等高階經理人，代表了198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%。