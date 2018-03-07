航源FC獲輔大支持 奮力前進亞足聯盃

航源FC成為台灣首支獲亞足聯（AFC）認證的俱樂部球隊，球隊在申請亞足聯認證時，一軍總教練需有亞足聯A級教練執照，俱樂部需有兩支青訓隊伍，青訓隊除接受培訓，還得參加當地足球協會的比賽，俱樂部需有隨隊醫生或防護員，並提供球員年度健檢，俱樂部和球員簽訂的合約還得符合國際足總（FIFA）規範。

（中央社記者李晉緯澳門7日電）欲踢亞足聯盃各隊需先取得亞足聯認證，認證標準、過程不易，尤其尋求符合規定主場成為頭痛問題，航源FC獲得輔大支持，以世大運比賽場地為主場，如願讓台灣球隊首度獲得認證，得以前進亞足聯盃。

除此之外，俱樂部需有執行長、經理、秘書長負責行政管理，財務長負責會計及財務，並需具有安全官、媒體官打理相關事務，另外在法務、財務上也都得符合相關規定。

其中，對亞洲各國較為困難的是場地問題，在亞足聯審查內容中，俱樂部需有競賽場館的所有權或使用權，還需有練習場的所有權或使用權，包括台灣的航源FC、澳門賓菲加在身申請認證過程中皆曾因此「卡關」。

輔導航源FC通過亞足聯重重認證的中華民國足球協會理事長林湧成表示，台灣足球場地不足，最具指標性的台北田徑場有不少單位搶著申請使用，難以固定讓航源FC作為比賽、練習場地，成了當時最頭痛的問題。

林湧成提到，幸好為了台北世界大學運動會，讓輔大足球場成為如今符合國際標準的優質場地，在航源FC長期與輔大建教合作養成深厚情誼的情況下，輔大願意與航源FC合作，在球隊向亞足聯申請認證時補上關鍵的臨門一腳。

輔導澳門賓菲加通過亞足聯認證的澳門足球總會競賽主任陳嘉聰向中央社記者表示，澳門賓菲加在認證過程中遇到最大的困難也在於場地問題。

陳嘉聰告訴中央社記者，澳門目前勉強算是有4座具規模的足球場地，但其中1座去年遭颱風摧毀，暫時不敷使用，剩下的球場要應付澳門足球聯賽已經相當困難，澳門賓菲加在亞足聯盃選用的主場澳門運動場實際上是國營，因此是在政府大力促成下，才讓澳門賓菲加順利獲得認證，得以參加這次亞足聯盃。（編輯：方沛清）1070307