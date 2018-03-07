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影／北港工藝坊　28工藝師技能藝動聯展

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/07 14:36

北港工藝坊今年配合2018北港巷弄燈會舉辦「技能藝動聯展」，邀請全國28位工藝師以各種媒材創作「狗」為主題的工藝作品，有交趾陶、粉線雕、木雕、筆雕、花燈、拼布、版晝、陶藝、書法、纏花等創作。


▲粉線雕工藝師 丁宗華創作狗來富。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）

北港工藝坊舘長蔡享潤表示，以「狗」為主題，對部分工藝媒材來說，對老師也是一個挑戰，感謝許哲彥、陳明卿、葉勝祈、林進賢、蘇榮凌、丁宗華、陳美雲、陳美麗、高基培、吳季樺、陳威光、林佩瑩、李健竹、周秀惠、顏三泰、莊素月、陳俊穎、蔡爾容、李丁賀、許明松、葉成豐、黃朱平、黃水水、黃智偉、林明聰、陳明洲、曾國棻、李振安、林朝金等每位工藝師的參展，讓遊客觀賞到傳承民俗工藝之美。


▲北港工藝坊蔡享潤。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）

2018北港巷弄燈會技能藝動聯展，展期即日起到3月30日止，歡迎有興趣的民眾前往參觀。


▲剪黏工藝師許哲彥的螺聲響起。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）


▲紙塑工藝師蔡爾容作品。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）


▲陳美雲老師的紙黏土創作。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）

關鍵字北港工藝坊技能藝動聯展
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