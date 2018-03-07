NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

印尼版阿帕契案 警用直升機婚禮添排場

中央社2018/03/07 12:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達7日專電）印尼北蘇門答臘省日前有一對穿著新郎、新娘禮服的新人，搭乘警用直升機參加婚禮。警方調查後發現，這是直升機正、副駕駛與掮客勾結，擅自出租直升機給民眾。

印尼新聞網站liputan6上週披露這件事。在印尼社群網站流傳的影片，一對穿著新郎、新娘禮服的新人，搭乘藍白色的警方直升機，降落在婚禮會場，新人緩緩從直升機走出，而婚禮會場早已鋪上紅地毯，多名攝影師也在一旁捕捉畫面，一切似乎事先安排好，「直升機婚禮」成為這場喜宴的最大亮點。

事情披露後，引發輿論質疑警方用來執行公務的直升機竟配合民眾公器私用、增添婚禮排場。

「雅加達郵報」（The Jakarta Post）報導，北蘇門答臘省警局副局長阿古斯（Agus Andrianto）表示，警方調查後發現，原來是這架警用直升機的正、副駕駛與掮客勾結，出租警用直升機給民眾使用。

這場「直升機婚禮」的策劃人RG希望能租用直升機，因此付給掮客1.2億印尼盾（約新台幣30萬元），租用直升機。

這名掮客先是找到一架商用直升機，但這架直升機之後暫停相關服務。掮客於是透過關係聯繫警用直升機的副駕駛。警用直升機的正、副駕駛同意出租直升機給RG。

阿古斯說，警方仍在調查到底有多少名直升機駕駛收錢參與此事。這完全是正、副駕駛的錯誤，警方會徹查到底。（編輯：陳惠珍）1070307

台漁船遭日追趕 日：根據事實處警破毒品分裝工廠 專供各...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan