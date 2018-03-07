印尼版阿帕契案 警用直升機婚禮添排場

（中央社記者周永捷雅加達7日專電）印尼北蘇門答臘省日前有一對穿著新郎、新娘禮服的新人，搭乘警用直升機參加婚禮。警方調查後發現，這是直升機正、副駕駛與掮客勾結，擅自出租直升機給民眾。
印尼新聞網站liputan6上週披露這件事。在印尼社群網站流傳的影片，一對穿著新郎、新娘禮服的新人，搭乘藍白色的警方直升機，降落在婚禮會場，新人緩緩從直升機走出，而婚禮會場早已鋪上紅地毯，多名攝影師也在一旁捕捉畫面，一切似乎事先安排好，「直升機婚禮」成為這場喜宴的最大亮點。
事情披露後，引發輿論質疑警方用來執行公務的直升機竟配合民眾公器私用、增添婚禮排場。
「雅加達郵報」（The Jakarta Post）報導，北蘇門答臘省警局副局長阿古斯（Agus Andrianto）表示，警方調查後發現，原來是這架警用直升機的正、副駕駛與掮客勾結，出租警用直升機給民眾使用。
這場「直升機婚禮」的策劃人RG希望能租用直升機，因此付給掮客1.2億印尼盾（約新台幣30萬元），租用直升機。
這名掮客先是找到一架商用直升機，但這架直升機之後暫停相關服務。掮客於是透過關係聯繫警用直升機的副駕駛。警用直升機的正、副駕駛同意出租直升機給RG。
阿古斯說，警方仍在調查到底有多少名直升機駕駛收錢參與此事。這完全是正、副駕駛的錯誤，警方會徹查到底。（編輯：陳惠珍）1070307