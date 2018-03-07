印尼版阿帕契案 警用直升機婚禮添排場

（中央社記者周永捷雅加達7日專電）印尼北蘇門答臘省日前有一對穿著新郎、新娘禮服的新人，搭乘警用直升機參加婚禮。警方調查後發現，這是直升機正、副駕駛與掮客勾結，擅自出租直升機給民眾。

印尼新聞網站liputan6上週披露這件事。在印尼社群網站流傳的影片，一對穿著新郎、新娘禮服的新人，搭乘藍白色的警方直升機，降落在婚禮會場，新人緩緩從直升機走出，而婚禮會場早已鋪上紅地毯，多名攝影師也在一旁捕捉畫面，一切似乎事先安排好，「直升機婚禮」成為這場喜宴的最大亮點。

事情披露後，引發輿論質疑警方用來執行公務的直升機竟配合民眾公器私用、增添婚禮排場。