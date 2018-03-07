台漁船遭日追趕 日：根據事實處理

交流協會說，這艘台灣漁船4日再度進入日本專屬經濟海域，未進行作業，但日本水產廳取締船發現與3日是同一艘船，為了解3日的狀況，要求東半球28號漁船停船遭拒，日方公務船判斷漁船為避免檢查而逃走，再度緊追在後。

交流協會向中央社記者表示，東半球28號漁船3日在未經取得許可下，進入日本專屬經濟水域作業，日本水產廳取締船向前要求漁船停船，但漁船不聽，因此日方公務船緊追在後。

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）蘇澳籍東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追。日本台灣交流協會今天表示，這艘漁船在未經許可下，進入日本專屬經濟水域作業，日方是根據事實處理，也盼台方採取適當措施。

交流協會表示，日方的立場是根據事實來處理這次的事件，也要求台方採取適合措施處理漁船違規。

此外，東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，外交部已向日本抗議執法過當。對此，交流協會表示，有關抗議的相關內容，不便評論。

農業委員會漁業署6日表示，經過調查，東半球28號漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規，研議懲處收回漁業證照及吊扣船員證一年以下或罰鍰。

漁業署指出，東半球28號漁船的漁業執照為延繩釣漁業，在3月1到3日間進入台日漁業協議海域內及海域外作業捕魚，由於在此海域內作業必須事先申請核備，東船未經許可作業，已經違反「延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」第3條規定。

同時，在台日漁業協議海域之外作業，因為位處雙邊主張的重疊經濟水域，超出政府劃設的暫定執法線，台灣漁船在這個水域作業也會惹出爭議。

其次，東半球28號漁船3月4日以娛樂漁船出港，漁業署說，當天出海活動範圍距離台灣本島海岸37浬，已違反「娛樂漁業管理辦法」第21條第1項規定，即娛樂漁船活動區域要在台灣本島距岸30浬內的限制範圍。

漁業署表示，東半球28號漁船共觸犯相關規定的行為有兩個類型，但是對於日本公務船對東船噴水，認為雖可執法，然而噴水「太粗魯」，所以外交部已抗議執法過當。（編輯：林孟汝）1070307