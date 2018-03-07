警破毒品分裝工廠 專供各式盤商據點

（中央社記者黃麗芸台北7日電）以43歲邱姓男子為首的毒品封（分）裝工廠集團隱身於新北市永和區，為專門供應毒品大、中、小型盤商據點，警方昨晚執行搜索並逮捕3人，現場起獲各式毒品和包裝工具。

藏身在新北市永和區約半年餘的毒品封（分）裝工廠集團，主要以有侵占、傷害前科的邱男為首，另兩名成員為有槍砲、詐欺和竊盜前科的30歲張男，以及有毒品、竊盜、妨害風化前科的林男，為專門供應毒品大、中、小型盤商的據點。

台北市警察局大安分局偵查隊昨天晚上8時許持搜索票前往新北市永和區一帶執行搜索，當場查獲第二級毒品大麻35.59公克、第三級毒品梅片384.77公克、粉狀搖頭丸32.68公克、彩虹煙36.41公克（含一粒眠和FM2成分），並逮捕邱男、張男及林男等3人。