今日廣場》胡文琦／男人會說我錯了　對不起

什麼叫做「不怕神一樣的對手，就怕豬一樣的隊友」？媒體報導，日昨彰化縣長魏明谷參加花壇路跑活動，被民眾直擊他為活動鳴槍時，竟夥同主辦單位人員站上路邊台電的電箱上鳴槍，照片被PO上臉書社團「爆料公社」後，引發民眾一片撻伐，但主辦單位竟然回答「只要是台灣男人，拿到槍一定會找制高點」。
坦白說，筆者身為男人，只知道坊間戲稱男人常常「大頭管不了『另一頭』」，或是犯了全天下男人都會犯的錯的尷尬用語外，倒是第一次聽到「拿到槍一定會找制高點」這種未經大腦思考的危機處理方式，更糟糕的是，不說還好，越解釋卻越離譜的是，活動主辦的花壇獅子會長黃啟瑞竟還表示，「當時用手先壓過電箱，都滿安全的，我們大家才一夥、全部十個十把槍，才全部都上去」云云。
報告魏縣長，憑良心說，你一定不會是故意想「帶頭做錯誤示範」，但怎麼你的市府團隊可以任由主辦單位自己「興之所至」，隨性的回答這種明顯就是錯誤的行為呢？甚至事後還對外表示，魏明谷在鳴槍當下時，「沒有及時發現」主辦單位規劃的位置「不是很妥適」，未來會更加注重活動的細部安排；因為，錯就是錯，現場沒有人督陣，就不應再欲蓋彌彰的說些令人更歎為觀止的「幹話」。
準此，筆者要善意提醒一下魏縣長，真正該說的一句話是，「只要是男人的話，錯了，就請爺們的說聲『對不起』，市府下次不會再犯同樣錯誤」就好了，千萬不要讓事情變成一場讓人笑不出來的笑話啊。
●作者：胡文琦／文史工作者、前國民黨文傳會副主委
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