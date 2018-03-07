今日廣場》胡文琦／男人會說我錯了　對不起

什麼叫做「不怕神一樣的對手，就怕豬一樣的隊友」？媒體報導，日昨彰化縣長魏明谷參加花壇路跑活動，被民眾直擊他為活動鳴槍時，竟夥同主辦單位人員站上路邊台電的電箱上鳴槍，照片被PO上臉書社團「爆料公社」後，引發民眾一片撻伐，但主辦單位竟然回答「只要是台灣男人，拿到槍一定會找制高點」。

坦白說，筆者身為男人，只知道坊間戲稱男人常常「大頭管不了『另一頭』」，或是犯了全天下男人都會犯的錯的尷尬用語外，倒是第一次聽到「拿到槍一定會找制高點」這種未經大腦思考的危機處理方式，更糟糕的是，不說還好，越解釋卻越離譜的是，活動主辦的花壇獅子會長黃啟瑞竟還表示，「當時用手先壓過電箱，都滿安全的，我們大家才一夥、全部十個十把槍，才全部都上去」云云。