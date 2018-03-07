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中央社

提勒森展開非洲行 美國面對中國崛起

中央社2018/03/07 12:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天啟程訪問非洲國家，要在這個新競爭舞台上，槓上雄心勃勃的強權對手中國。

法新社報導，提勒森這次出訪衣索比亞、肯亞、吉布地、查德、奈及利亞，將讓他置身美國長期對抗伊斯蘭激進主義戰役的新戰場。

提勒森這次出訪，面對的是一項全新而且長遠來說更為重要的挑戰，即是中國崛起，成為一個足以抗衡西方國家的經濟與外交勢力。

提勒森出訪前在維吉尼亞州的喬治梅森大學（George Mason University）演講，提到非洲對美國利益的重要性，「我們國家的安全與經濟景氣，比以往都要來得與非洲息息相關」，他指出非洲人口與經濟快速成長。

如同他上個月出訪拉丁美洲，提勒森警告非洲國家說，中國對非洲的經濟興趣其實另有目的。

但他主張，美國尋求與非洲國家建立夥伴關係、「鼓勵良好統治」，但中國的手法是「鼓勵依賴」。他指控北京設下圈套，用「不透明合約、掠奪性貸款與惡質交易，使得非洲國家陷入負債泥沼」。

中國大筆投資非洲，而美國正轉趨劣勢。

2012年美國對非洲出口達380億美元，且享有微幅貿易順差，去年下滑到不及220億美元；中國2016年對非洲出口達800億美元，從非洲進口則不到那個數字的一半。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070307

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