治安清道夫嚴把關 跨境詐騙難逃法網

自比為「治安清道夫」的李堅志指出，警察工作跟清道夫本質上有共通之處，就算在民眾眼裡是吃力不討好的差事，但該做的還是要做，「因為不做，環境就髒了。」

其中有台嫌有277人，211人因為警方完整採證蒐證，於遣返回台後，均遭收押及起訴判刑，並查扣不法所得。

駐印尼警察聯絡官李堅志接受中央社記者訪問表示，從2015年至2017年底，台印尼警方聯手破獲的兩岸電信詐欺的案件有10件，逮捕的嫌犯人數超過1000人。

特派員看世界（中央社記者周永捷雅加達7日專電）台灣嫌犯加入詐騙集團在印尼落網的案例時有所聞。不過，在台、印尼執法人員合作掃蕩下，近3年共逮捕兩岸詐騙嫌犯逾千人，起訴211名台嫌，成果豐碩。

台印尼警方合作破獲跨國電信詐騙最受矚目的案例是發生在2015年8月，由李堅志居間聯繫，促成台、印尼警方聯手在雅加達破獲兩岸電信詐騙集團兩處大型機房，共逮捕96名嫌犯，其中包括86名台嫌，並查扣價值約100億印尼盾（約新台幣2300萬元）的現金，這也創下台印尼成功合作打擊詐騙犯罪的紀錄。

當時記者參加台印尼警方聯合破案記者會，目睹90多名身穿橘色囚衣的兩岸詐騙嫌犯，被印尼警方押解，一個個雙手搭著前一人的肩膀，低頭不語。有的嫌犯用雙手遮掩臉龐，有的特地戴上口罩，擔心新聞播出後被親友認出，懊悔為時已晚。

歸根究柢，高薪重利是驅使許多台灣年輕人前仆後繼遠赴海外犯罪的原因。

駐印尼代表處官員表示，從近年多起在印尼破獲的詐騙案件來看，兩岸嫌犯共組的詐騙集團中，第一線成員多為20多歲的台灣及大陸年輕人。

官員指出，詐騙集團招募新血時提供新台幣4萬至5萬元的底薪，每得手一起詐騙案件，成員可抽成5%至7%的獎金。

若是成員達到業績標準，集團幹部還會贈送iPhone等電子產品作為獎勵。

記者實地觀察，在雅加達的高級購物中心內，偶爾會見到一群身穿汗衫、拖鞋，露出龍鳳刺青的年輕人，這些人集體行動，既不像觀光客也不是當地人。官員說，這就是詐騙集團成員集體出來放風。

此外，詐騙集團成員多集中住在城市近郊的豪宅，有專人打點生活所需，豪宅裡有游泳池、視廳娛樂設施，成員進出都有專人專車接送，定期由幹部帶往市區購物中心、聲色場所放風。

事實上，詐騙集團嫌犯橫行海外的最大原因是，詐騙對象多是遠在千里之外的中國或台灣民眾，他們即使在東南亞國家落網，也不會被當地政府起訴求刑，往往簡短偵訊一兩週後，即以違反移民條例為由，遣返回國。

官員分析，過去海外台灣詐騙嫌犯遣返回國後，由於詐騙跡證採集及缺乏受害人指控等原因，往往獲輕判，一段時間後便再度赴海外故技重施。

不過，不論是台灣還是印尼，政府相關單位早已正視問題，遏止詐騙集團繼續橫行。

台灣方面，立法院去年通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」等法案，詐騙集團、電信詐騙將可視為幫派，可重判3年到10年有期徒刑，且可併科一億元以下罰金。

另一方面，印尼警方近年來也將打擊跨國詐騙犯罪列為優先任務，與台警密切合作，掌握情資，在印尼各地破獲跨國詐騙集團。

印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）曾表示，印尼和台灣警方積極合作，交換台灣詐騙嫌犯在雅加達活動的情資。

他希望未來雙方加強合作，印尼絕對不會停止調查此類案件，並會與其他部門合作，防範類似犯罪再度發生。（編輯：屈享平）1070307