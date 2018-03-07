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中央社

107學年完全免試入學擴大 國高中緊密合作

中央社2018/03/07 12:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北7日電）107學年度高中職「完全免試入學」將擴大至49校、6457個名額，國中、高中職將更緊密合作，教育部今天表示，近期舉辦8場次的座談會，強化區域中，各級學校教師的夥伴關係。

教育部推動十二年國教入學改革，但其中的「免試入學」管道，超額比序仍採計國中教育會考（會考）成績，屢遭質疑是「假免試」。

為此，教育部於106學年度試辦「完全免試入學」，全國共有15所高中職、提供2306個名額。該管道不採計會考成績，學生直接向學校登記，報名人數未達招生人數，就全數錄取；如果超過招生人數，則以各就學區扣除會考後的免試入學超額比序項目，決定錄取名單。

106學年度試辦階段，參與學校大多是位置較偏遠的社區型學校，最後錄取1099人，報到773人。教育部決定107學年度擴大辦理，將有49校提供6457個名額，以大台北地區為例，參與學校包括金山高中、雙溪高中、崇義高中等。

教育部今年初起在全國舉辦8場分區座談會，深化國中和高中職間的夥伴關係，跨校組成培力團隊、教師共同備課、生涯適性探索等。例如新北市金山高中教師就利用寒假時間，邀請鄰近國中教師一同備課，為金山學生量身打造出「六年一貫」課程。

教育部並補助參與「完全免試」的高中職，新辦學校補助新台幣800萬元，續辦學校400萬元，藉此吸引學校參與，逐步實踐十二年國教就近入學的願景。（編輯：張芷瑄）1070307

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