飛機修護乙級檢定 高職生曾維德一次過關

花蓮縣私立上騰高級工商職業學校校長溫智雄指出，上騰為東台灣唯一有飛機修護科的學校，是相當特殊的科群，飛機修護科的學生利用三年的時間學習飛機修護等相關技能，也有模擬真實飛機飛行的課程。

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮上騰工商飛機修護科學生曾維德參加全國飛機修護職種乙級檢定，並取得證照，寫下學校新紀錄；這項檢定2015年開放高中生報考，曾維德一次就通過學、術科測試，十分難得。

陳志宏強調，根據飛機修護乙級證照的檢定規定，參加檢定的學子必須在獲得飛修丙級檢定之後超過800小時訓練、或高中在校最高年級才能參加，因此，過去飛機修護乙級證照檢定，通常是大專院校以上的學生或社會人士才會報考，曾維德在高中階段就獲得飛機修護乙級證照，實在不容易。

曾維德說，剛開始遇到許多瓶頸，最大的難題就是飛機儀表拆裝中的電箱，光看書面無法全部理解，幸好經師長指點，再加上影片輔助後，變得輕鬆許多；在練習過程中，觀摩其他學校技藝競賽選手的手法技巧，並加以改良，透過不斷的練習，終於順利通過難度很高的乙級檢定。

曾維德今年夏天將自上騰工商畢業，他的志願是就讀航校或從軍；他的哥哥曾凱杰也是上騰飛機修護科的校友，現在於陸軍航空旅601聯隊服役，擔任直升機修護工作，兄弟倆從小就對飛機相關資訊有興趣。

溫智雄說，學校與華航公司、廈門太古飛機工程公司及安捷航空等分別簽訂合作契約，合作內容包括課程發展、職場體驗與實習、業師到校協同教學、設備捐贈、兩岸及國際證照取得等，協助學生在航空領域實現立足台灣、迎向全世界的夢想。（編輯：梁君棣）1070307