女性參與科技研發 陳良基：具發展潛力

（中央社記者江明晏台北7日電）科技部長陳良基今天表示，全國高等教育科技研究人員的男女比例約67比33，然而申請科技部專題計畫的女性占比明顯下降，約有1/3女性研究人員的潛力尚待發展。

陳良基今天出席台灣微軟舉辦的Ada Fair科技女力論壇，他在致詞時表示，依據科技部統計資料，全國高等教育中科技相關研究人員的男女性別比例約67比33；然而進一步申請科技部專題計畫的男女性別比例約76比24，女性占比明顯下降，可見大約有1/3女性研究人員的潛力尚待發展。

陳良基進一步說，可能因為女性有時需要兼顧家庭或生育等，無法顧及個人發展，因此科技部也提出多項女性科技人才的培育計畫，鼓勵並協助專業女性人才持續投身科技領域。而除了政府的高度重視與支持，也有賴民間企業共同響應，因此釋出女性優先職缺就是最好的支持。