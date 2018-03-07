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中央社

女性參與科技研發 陳良基：具發展潛力

中央社2018/03/07 12:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北7日電）科技部長陳良基今天表示，全國高等教育科技研究人員的男女比例約67比33，然而申請科技部專題計畫的女性占比明顯下降，約有1/3女性研究人員的潛力尚待發展。

陳良基今天出席台灣微軟舉辦的Ada Fair科技女力論壇，他在致詞時表示，依據科技部統計資料，全國高等教育中科技相關研究人員的男女性別比例約67比33；然而進一步申請科技部專題計畫的男女性別比例約76比24，女性占比明顯下降，可見大約有1/3女性研究人員的潛力尚待發展。

陳良基進一步說，可能因為女性有時需要兼顧家庭或生育等，無法顧及個人發展，因此科技部也提出多項女性科技人才的培育計畫，鼓勵並協助專業女性人才持續投身科技領域。而除了政府的高度重視與支持，也有賴民間企業共同響應，因此釋出女性優先職缺就是最好的支持。

台灣微軟今天舉辦Ada Fair科技女力論壇，推動扶植女性科技人才，除了邀請台大資訊工程學系教授許永真等「科技女霸」分享心路歷程，也聯合企業群攜手合作，加上台南科學園區廠商共襄盛舉，南北大串連力挺女力，共釋出超過300個科技領域職缺，保障女性優先應試。

科技部去年底發布「鼓勵女性從事科學及技術研究專案」，支持女性投入科學及技術研究生涯，擴大女性研發能量。女性在科學及技術領域研究的實力堅強且具貢獻，但因受到不同階段的外在挑戰，不斷從研究領域流失，產生女性進入研究領域的管漏現象(leakypipeline)。

美國在臺協會AIT經濟組長洪士杰(Jeffrey D.Horwitz)今天也現身響應，他表示，鼓勵女性夥伴積極投入STEM（科學、科技、工程及數學）相關領域，過去十年中，全球的經濟成長都發生在STEM相關領域，因此AIT現階段的重要目標便是鼓勵且增加女性的發展機會，積極推動台美合作，鼓勵女性新創並投入科技領域。（編輯：鄭雪文）1070307

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