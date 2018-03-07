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中央社

機器人腳助陣 臺大醫院幫中風病人找出路

中央社2018/03/07 12:32
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北7日）中風病人約6成以上行走困難需復健，但肌肉無力增復健難度，常需旁人協助。臺大醫院跟緯創醫學合作，將進行中風病人使用機器人腳的臨床試驗，釐清智慧輔具對復健成效。

智慧型動力式下肢外骨骼機器人適用於下肢無力者，此裝置可感知使用者的肌力收縮，幫助患者行動，協助給力，讓患者輕鬆完成行走、蹲下站起、上下樓梯等動作而不覺吃力。

臺大醫院復健部主任陳文翔今天在記者會表示，有別於其他款智慧機器人腳是輔助如脊髓損傷的全癱瘓者，智慧型動力式下肢外骨骼機器人適用於下肢無力、但並非完全不能動的患者，如中風病人，或其他下肢無力者，適用的範圍更大。

陳文翔表示，中風患者約有6至7成都因下肢無法正常行動需要復健，以往復健因患者肌肉無力、控制困難，常心有餘力不足，需要治療師或家屬在旁邊幫忙抬腳，協助患者完成動作；但若有下肢外骨骼機器人輔助，由機器感應人體動作幫忙給力，應會讓復健過程更順暢。

臺大醫院將開啟臨床試驗，挑選20至30名中風患者，分成實驗組和對照組，一組使用下肢外骨骼機器人輔助復健，另一組維持傳統模式，觀察後續的復健效果是否有差異。

陳文翔表示，中風病人的下肢無力復健是較有挑戰性的項目，如果下肢外骨骼機器人確實可以協助中風病人復健，對其他疾病造成的下肢無力，如關節炎、膝蓋疼痛、老人肌少症等可能無力行走者都是福音。

下肢外骨骼機器人也能做為輔具使用，陳文翔說，此款機器人腳重量輕，僅6.8公斤，且可協助完成多種肢體動作，如老人爬樓梯沒力、爬山沒力也都能使用此款輔具協助。

不過，機器人輔具通常價格高昂，未來若希望全面普及，售價將是關鍵；陳文翔說，下肢外骨骼機器人的售價應比給全癱病人使用的機器人腳便宜，可望從新台幣百萬元以上降價到數十萬元，或可考慮租賃等模式，讓病人更有機會接觸，甚至在家就能復健。（編輯：施燕飛/李亨山）1070307

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