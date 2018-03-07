新北擬推跨區幹線公車 轉乘一段半價優惠

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市為方便民眾跨區利用較方便直捷的公車，擬由現有公車路線推29線的「跨區幹線公車」，初步規劃搭乘「跨區幹線公車」雙向轉乘雙北的公車都享有一段票半價優惠。

交通局長王聲威表示，新北市幅員較廣，都會區及非都會區人口差異較大，為鼓勵民眾轉乘，去年底推出快速及跳蛙公車轉乘雙北市區公車一段票半價優惠，獲得好評。

他表示，在主要道路公車路線多且班次密集較方便利用，經檢討現有的公車路線，只要行經兩個以上行政區，路線直捷且行經主要幹道路廊，將規劃納入「跨區幹線公車」，提供雙向轉乘一段票半價優惠。