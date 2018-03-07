協助孩子適應離婚家庭 兒盟辦親職講座

兒福聯盟表示，當父母的關係開始出現裂痕，孩子可能就開始置身「兩難」的處境，當父母離異後，有些孩子可能被迫長大，要學習照顧自己，見到父母的時間相對變少，因此離婚後，父母如何共同分擔親職，讓孩子持續擁有父母雙方的愛，是值得重視的問題。

兒童福利聯盟文教基金會今天發布新聞訊息表示，根據內政部統計，台灣自2013年以來，離婚率高於新加坡、日本等鄰近國家，以去年為例，就有5萬4412對夫妻離婚；觀察近3年資料，每年離婚對數又以3月份最高，推估是因連假長時間相處，受婆媳或家庭問題影響，或等年節後再處理。

為幫助離婚家庭子女能適應的更好，兒福聯盟將於3月24日舉行離異父母親職講座，邀請「爸媽離婚再婚教我的事」一書的作者李可心分享離婚家庭子女的心聲，不論是在離合間的猶豫階段、在司法程序中或已離婚的家長，只要想了解孩子在父母離婚過程中的感受，都能免費報名講座。

兒福聯盟表示，當夫妻婚姻破裂時，雙方可能有很多情緒，但確有很多事情得一起討論安排，如孩子的照顧、夫妻的財務分配等，兒盟也提供離婚協議商談服務，幫助有意或已離婚的夫妻，針對離婚安排尋求共識、解決衝突的合作過程。

兒盟指出，有需要的家長可以尋求離婚協議商談服務，藉由專業中立的協談者，協助雙方尋求衝突解決方案，做出關於子女生活、探視、教養、居住及財務分配等各項安排，建立雙方教養子女的共識，以節省司法裁判所需的時間與金錢成本。（編輯：方沛清）1070307