老人住宅屋頂設農園 長輩樂活開心

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市政府在學校、活動中心等處屋頂推動田園城市，產發局規劃在大龍老人住宅屋頂設療育農園，80歲郭伯伯介紹農園時笑容滿面，他說，透過農園和住戶建立情感也可活動筋骨。

台北市產業發展局今天在大龍老人住宅召開屋頂農園城市成果發表記者會，副市長林欽榮出席表示，住宅設置屋頂可讓長輩多活動和建立彼此感情，且大龍老人住宅成功推動田園城市和療育農園，更是未來公共住宅範本，住戶也特別提供自種、自採和自製的「芳香萬壽菊」，讓林欽榮品嚐。

住在大龍老人住宅一年多的80歲郭伯伯，他描述種菜經歷從入住時就開始，並笑說天氣好時，會上屋頂巡視農園，許多住戶也都會上來晃晃，一起施作、拔草，順便建立彼此間情感和活動筋骨，種植葉菜或香草類植物，也會採收和烹煮，偶而也會自製香草類茶飲，希望將來可擴大設置屋頂農園範圍。