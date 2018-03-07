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中捷綠線月台門 防火又抗17級強風

中央社2018/03/07 12:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中捷運綠線工程進度突破76%，台中市交通局今天表示，全線18座車站月台門設備都已安裝完成，採用合格防火材質，同時可承受17級強風，目前正進行各項測試中。

交通局指出，最近曾發生乘客搭火車時，疑因身體不適突然倒臥月台，遭進站列車撞擊頭部的意外事件；當天還有一件意外，台鐵列車進站時擦撞民眾，造成額頭撕裂傷。去年台鐵發生月台跌落軌道案件有12起，7人死亡、5人受傷，顯示月台門設計對於乘客安全的重要性。

台中捷運綠線全線規劃18座車站月台門，交通局表示，18座月台門設備都已安裝完成，正進行各項測試中，其中，月台門高度150公分，開啟寬度比列車門寬50公分，可避免人潮壅擠時，乘客撞到月台門受傷。

交通局長王義川說，月台門材料選用經中央主管機關認定合格的防火材質，設計上更可承受17級強風，而設備箱體的環境保護等級為IP54以上，有效防護空氣中的灰塵與水氣，為月台門壽命與乘客安全多一層防護。

王義川指出，每一組靠軌道側的月台門都有手動緊急門把，發生緊急狀況時，車內乘客不需通知站務員，即可緊急拉門把，開啟月台門栓進入月台；站務人員也可由候車側，使用特殊鑰匙開啟門栓，達到緊急時迅速疏散乘客需求。

此外，他說，月台門具備障礙物偵測機制，如不慎夾到異物，會立即開啟，同時還裝設開關門指示燈與蜂鳴器，讓視障或聽障人士也能安心搭捷運。（編輯：梁君棣）1070307

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