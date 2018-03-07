中捷綠線月台門 防火又抗17級強風

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中捷運綠線工程進度突破76%，台中市交通局今天表示，全線18座車站月台門設備都已安裝完成，採用合格防火材質，同時可承受17級強風，目前正進行各項測試中。

交通局指出，最近曾發生乘客搭火車時，疑因身體不適突然倒臥月台，遭進站列車撞擊頭部的意外事件；當天還有一件意外，台鐵列車進站時擦撞民眾，造成額頭撕裂傷。去年台鐵發生月台跌落軌道案件有12起，7人死亡、5人受傷，顯示月台門設計對於乘客安全的重要性。

台中捷運綠線全線規劃18座車站月台門，交通局表示，18座月台門設備都已安裝完成，正進行各項測試中，其中，月台門高度150公分，開啟寬度比列車門寬50公分，可避免人潮壅擠時，乘客撞到月台門受傷。