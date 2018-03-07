NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

辜嚴提婦聯會資產全捐 雷倩：等於解散

中央社2018/03/07 12:41
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北7日電）婦聯會主委雷倩今天表示，辜嚴倬雲提自殺式的資產全捐建議，等於組織完全解散，絲毫沒提「公益精神延續、過去名譽保護、會務運作自主」等去年辜嚴主持行政契約談判時的重點。

雷倩說，跟隨前婦女聯合會主委辜嚴倬雲最久的同仁都深信，「現在的建議絕對是辜家其他人的縝密規劃。」

雷倩上午在臉書發文表示，很多人警告婦聯會，財團的政商關係、媒體公關、及龐大的律師團，都不是婦聯會小蝦米能夠面對的。他們有能力高層溝通私下協商、製造輿論顛倒是非、更有能力設計斷點操控司法。

她說，可以協助婦聯會打「撤銷附隨組織認定」訴訟、爭取資產「不是不當黨產」的170箱相關資料，黨產會昨天告訴媒體，辜家劉姓員工坦承用3台機器、2週時間碎掉了。

雷倩表示，回想去年12月到今年1月的大逆轉，真相逐漸浮現，雖然婦聯會同仁想不出究竟為了什麼。

她指出，她為婦聯會員工感到不捨，她們兢兢業業卻被財團推為替罪羔羊。為在第一線從事慈善公益的義工志工們感到不捨，她們只求奉獻卻成為政黨鬥爭的棋子。

雷倩說，還好公道仍存在善良百姓心中，感謝近日許多到婦聯會門口繫絲帶簽名的朋友們，用行動紀念婦聯會曾經肩負的愛國敬軍扶幼濟貧使命，與台灣那段風雨飄搖時期的歷史記憶。

久未露面的辜嚴倬雲2日透過影片呼籲，婦聯會所有資產，應可全數轉歸國庫。她和她的家屬，及其他婦聯會成員，若有任何不法，請政府依法查辦。（編輯：林興盟）1070307

東帝汶澳洲解決海上爭端 ...中捷綠線月台門 防火又抗1...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan