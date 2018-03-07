辜嚴提婦聯會資產全捐 雷倩：等於解散

雷倩上午在臉書發文表示，很多人警告婦聯會，財團的政商關係、媒體公關、及龐大的律師團，都不是婦聯會小蝦米能夠面對的。他們有能力高層溝通私下協商、製造輿論顛倒是非、更有能力設計斷點操控司法。

雷倩說，跟隨前婦女聯合會主委辜嚴倬雲最久的同仁都深信，「現在的建議絕對是辜家其他人的縝密規劃。」

（中央社記者謝佳珍台北7日電）婦聯會主委雷倩今天表示，辜嚴倬雲提自殺式的資產全捐建議，等於組織完全解散，絲毫沒提「公益精神延續、過去名譽保護、會務運作自主」等去年辜嚴主持行政契約談判時的重點。

她說，可以協助婦聯會打「撤銷附隨組織認定」訴訟、爭取資產「不是不當黨產」的170箱相關資料，黨產會昨天告訴媒體，辜家劉姓員工坦承用3台機器、2週時間碎掉了。

雷倩表示，回想去年12月到今年1月的大逆轉，真相逐漸浮現，雖然婦聯會同仁想不出究竟為了什麼。

她指出，她為婦聯會員工感到不捨，她們兢兢業業卻被財團推為替罪羔羊。為在第一線從事慈善公益的義工志工們感到不捨，她們只求奉獻卻成為政黨鬥爭的棋子。

雷倩說，還好公道仍存在善良百姓心中，感謝近日許多到婦聯會門口繫絲帶簽名的朋友們，用行動紀念婦聯會曾經肩負的愛國敬軍扶幼濟貧使命，與台灣那段風雨飄搖時期的歷史記憶。

久未露面的辜嚴倬雲2日透過影片呼籲，婦聯會所有資產，應可全數轉歸國庫。她和她的家屬，及其他婦聯會成員，若有任何不法，請政府依法查辦。（編輯：林興盟）1070307