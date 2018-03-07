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中央社

工研院新創美妝公司 自有品牌法國大賣

中央社2018/03/07 12:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北7日電）工研院首家美妝新創公司德芙生醫，今天首度發表原本用於大腸癌輔助用藥，意外發現可保護膠原蛋白的美妝品。德芙生醫表示，這款美妝品在法國大賣，展現台灣的研發實力。

工研院產服中心主任劉佳明表示，德芙生醫科技展現創新科技應用於美妝的研發成果。德芙生醫為工研院技轉成立的新創公司，關鍵成分原為材化所研發出來的MMpH+成份，它原本用於大腸癌包覆用藥，經擦拭皮膚後意外發現可保護皮膚膠原蛋白，達到保濕抗皺目的。

德芙生醫創辦人賴治坊表示，相較於一般坊間保養品著重在膠原蛋白的增生，卻忽略增生並同時減緩流失才能有效助於達到逆齡的目的；今天發表的美妝新品易於吸收、可平衡MMPs酶與關鍵G酵素，可回復肌膚彈性、使肌膚有光澤，修復因光老化所造成的彈力蛋白流失，維持膠原蛋白含量。

賴治坊指出，這款美妝新品已於去年通過法國巴黎企業發展署Paris&Co的創業落地計畫，進而在法國政府的協助下，鏈結法國大型集團及創投銀行的支持以及當地的人脈；產品在法國美妝通路以自有品牌上架後大賣。

賴治坊說，在法國美妝通路站穩後，未來銷售計畫在台灣也是以自有品牌銷售，在東南亞(泰國和馬來西亞)及美國採代理商合作模式。

根據工研院IEK依據研究單位Euromonitor資料指出，全球化妝保養品市場規模在2015年已達4260億美元，推估至2020年將超過5465億美元，年複合成長率達5.1%。而本土化妝品牌近年亦趁勢興起，據經濟部統計，2017年台灣化妝品產業出口額達7.3億美元，創歷史新高，年增率達13%，顯示台灣化妝品牌，已逐漸在國際嶄露頭角。（編輯：鄭雪文）1070307

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