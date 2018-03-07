工研院新創美妝公司 自有品牌法國大賣

（中央社記者韋樞台北7日電）工研院首家美妝新創公司德芙生醫，今天首度發表原本用於大腸癌輔助用藥，意外發現可保護膠原蛋白的美妝品。德芙生醫表示，這款美妝品在法國大賣，展現台灣的研發實力。

工研院產服中心主任劉佳明表示，德芙生醫科技展現創新科技應用於美妝的研發成果。德芙生醫為工研院技轉成立的新創公司，關鍵成分原為材化所研發出來的MMpH+成份，它原本用於大腸癌包覆用藥，經擦拭皮膚後意外發現可保護皮膚膠原蛋白，達到保濕抗皺目的。

德芙生醫創辦人賴治坊表示，相較於一般坊間保養品著重在膠原蛋白的增生，卻忽略增生並同時減緩流失才能有效助於達到逆齡的目的；今天發表的美妝新品易於吸收、可平衡MMPs酶與關鍵G酵素，可回復肌膚彈性、使肌膚有光澤，修復因光老化所造成的彈力蛋白流失，維持膠原蛋白含量。