NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

里長提案興安街設夜市 北市：通盤考量

中央社2018/03/07 13:00
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市中山區朱馥里長莊錦龍今天提案，在興安街（合江街至龍江路段）北側成立觀光夜市，振興經濟；民政局長藍世聰表示，路段上多有臨時攤販，請市場處通盤考量。

台北市長柯文哲、民政局長藍世聰今天上午與中山區里長座談，莊錦龍提案在興安街北側成立觀光夜市，活絡當地經濟，同時集中臨時攤販，統一管理。

市場處攤販科長楊忠誠在會議上指出，實地會勘、了解周圍聲音後，建議不可行，尤其有消防、交通等問題，若要成立夜市，現場必須要保留消防通道，且成立密閉式遮雨棚，路邊消防栓維持淨空；交通部份考量夜間行車安全，採全路型封閉。

楊忠誠表示，此路段鄰近國立台北大學，由於大學屬於開放空間，校方擔憂設置夜市會影響700多名學生，恐引起抗議，持反對意見。

楊忠誠指出，此路段的攤販相當零星，經評估人潮不多較無商機，且周邊多為住宅區，若因營業產生垃圾、污水、排煙、噪音及交通問題，將衝擊周邊居民生活品質。

楊忠誠表示，此路段的攤販長期聚集，若強力取締恐影響生計，將輔導進行自治會自我管理，而非設置集中場。

藍世聰則說，要解決臨時攤販問題有很多方式，只是若設置集中場，將開先例，其他行政區的臨時攤販恐要求比照辦理，請市場處通盤考量與評估。

龍洲里長陳世明則提案，要求機車退出興安街（復興北路至遼寧街段）人行道，表示自從市府在復興北路劃設自行車專用道後，所有機車都擠到巷弄內，嚴重影響行人空間。

柯文哲說，要求交通局在捷運公車吃到飽月票上路後，全盤規劃交通策略，承諾陳世明會先讓機車退出人行道，思索處理方式。（編輯：李亨山）1070307

美國將對鋼鋁課重稅 墨西哥...神盾毛利率恐有壓力 股價...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan