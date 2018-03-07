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調味酒1罐含7顆方糖 立委擬修法強制標示

中央社2018/03/07 13:09
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北7日電）民進黨立委黃秀芳與董氏基金會今天揭露，調味酒熱量與含糖量很高，每罐330毫升約含7顆方糖的量、221大卡熱量，喝一罐，糖攝取就可能超標，包裝卻未標示，將提案修法強制標示。

民主進步黨立委黃秀芳上午與董氏基金會食品營養中心主任許惠玉、組長潘紀綸共同召開記者會。

黃秀芳說，酒類的熱量不低，調味酒更常額外添加糖，但是董氏基金會調查全台市售調味酒，台灣品牌與進口酒品都沒有標示熱量與含糖量。

潘紀綸說，董氏基金會檢驗分析32款市售調味酒，平均調味酒一罐330毫升，約含7顆方糖的量，大概就有221大卡的熱量，有很多來自美國、日本的進口調味酒，就算有原文標示熱量、含糖量，台灣廠商也沒有翻譯印製成中文資訊供民眾參考。

潘紀綸指出，世界衛生組織（WHO）建議，添加糖每日攝取量不宜超過總熱量的5%，成人每日攝取熱量約為2000大卡，糖攝取量應不超過25公克，約喝一罐調味酒就可能超標。

董氏基金會分析結果顯示，調味酒熱量平均每100毫升約67大卡，以市售常見容量330毫升至350毫升換算，一罐就喝下超過220大卡。

許惠玉說，很多愛美女性、養身族、銀髮族，都以為調味酒酒精濃度低，以為熱量也比較低，卻不知道調味酒加了很多糖漿，其實喝到很多熱量與糖量，希望未來能有法源依據，如實標示，目前食品安全衛生管理法都有相關規範，但酒屬於菸酒管理法管理，還沒有規範。

國庫署菸酒管理組副組長員旭潔說，菸酒管理法對酒品標示有相關規範，但目前沒有強制規定要標示熱量與含糖量，國際上也大多沒有強制規範，日本等國很多廠商有自主性規定，國庫署樂見業者自主規定，如果立委提案修正菸酒管理法，將配合立法院審議結果來做，配合做標示強化揭露，讓相關規範與國際接軌。

台灣菸酒公司啤酒事業部協理吳輝煌說，相關規定因為更改標籤，涉及庫存品和重新印製，如果未來修法的話願意配合，目前則願意在官網上提供足夠資訊，供民眾查閱。(編輯：陳永昌)1070307

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