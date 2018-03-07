女性房貸有差異 40歲以上利率高成數低

住商機構企劃研究室依據金融聯徵中心資料，統計2017年各年齡層女性的貸款條件，全體平均貸款成數7成、貸款利率1.80%，貸款條件最好的年齡層是20歲到29歲，貸款成數73.10%、利率1.72%；40歲以上貸款成數不到7成，利率方面，除70歲以上利率達2%之外，其餘皆低於2%，明顯年齡越高，貸款成數越低、利率越高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，現今女性經濟獨立性越來越高，許多女性工作後以買房為人生目標，從貸款數據來看，不到40歲的女性貸款利率最低，成數也較高，貸款條件隨著年齡層增長而降低，推測除了年齡風險因素外，40歲以上的女性可能自備款較多，或購置第二房，因此貸款成數較低、利率較高。

郎美囡表示，現代社會父母對女兒的資金支援提高，支援兒子和女兒的程度早趨於平等，不少父母在小孩工作後提供頭期款供小孩買房，也讓女性成為一大主力，推估應是2字頭女性買屋時條件較佳的原因之一；而40歲以上女性的貸款成數低，利率相對高，應與銀行對於貸款人的風險控管的思考有關。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，統計數據顯示，女性貸款條件優劣與年齡有關，不過金融機構評估貸款條件，除了房屋本身條件因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等條件是影響貸款成數及利率的主因，若自身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，仍可享有好的貸款條件。（編輯：鄭雪文）1070307