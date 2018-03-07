中共黨媒老總上推特 網民罵翻山寨嗆聲

根據推特（Twitter）資訊，胡錫進在3月加入推特中文，截至記者發稿前已擁有8000多名追蹤者。在這之前，他有一個推特英文的帳號，註冊時間是2014年8月，共吸引4000多名網民追蹤，人氣明顯不如推特中文。

環球時報是中國的鷹派媒體，長期以來以宣揚民族主義見長，文章緊隨中共立場，儘管「工作」還算到位，但胡錫進也曾表示遭到官方關切，收到上頭領導針對某則報導的報導禁令。

（中央社記者陳家倫上海7日電）中國禁止民眾網路翻牆，但肩負宣傳任務的中共黨媒環球時報總編輯胡錫進最近在推特中文註冊帳號，短短一週吸引8000多名網民追蹤，卻多是來喝倒采：「來牆外了，要你好看」。

胡錫進4日在推特中文發出首PO：「大家好。我是胡錫進，來推特的中文世界試水。海外華人和華僑如此之多，只要認同自己是炎黃子孫的人，我都願意交流。」這篇PO文底下有近800則回覆。

這篇向廣大牆外網民釋出交流意願的文章，回覆的人卻多來喝倒采。有人詢問：「能說下你是怎樣翻牆的嗎？只要認同炎黃子孫的人都想了解，你願意交流嗎？」也有人說：「以前在牆內拿你沒辦法，來牆外了，要你好看。」

連日被網民奚落後，胡錫進忍不住開始過濾言論。他5日PO文指出，「哈哈，十幾個小時下來，初識推特中文世界，臭氣還是挺重的。不過，我會毫不留情地屏蔽那些罵髒字、搞人身攻擊的人，維護這個帳號的討論價值。」

除引來一片罵聲外，胡錫進另一個困擾就是推特中文有太多山寨的胡錫進，且註冊時間還比本尊早。在胡錫進發出首PO後，「胡錫進們」也紛紛出來宣示自己才是本尊，還強調「本人ID近日被人冒用」。（編輯：馮昭）1070307