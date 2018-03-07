中國財長：徵收房地產稅 官方抓緊起草法案

肖捷說，全球大多數國家都實施房地產稅制度，既然是大多數國家都普遍採用的稅收制度或稅種，必然有它的作用，主要就是調節收入分配特別是個人財富的集聚，以產生促進社會公平的作用。

（中央社記者邱國強北京7日電）中國計劃徵收房地產稅，引起不少民眾及在當地置產的台商議論。中國財政部長肖捷今天說，今年政府工作報告已提到要穩妥推進房地產稅立法，官方將抓緊起草房地產稅法草案。

他表示，中國目前還沒有實施房地產稅制度。而國務院總理李克強在政府工作報告中提出要「穩妥推進房地產稅立法」；中共18屆3中全會也提出要「適時推進房地產稅改革」；中共19大報告也提出要「加快建立地方稅體系」，這些都為房地產稅改革作出部署。

肖捷指出，目前全國人大常委會預算工作委員會、財政部及其他有關方面正抓緊起草和完善房地產稅法律草案。他說，「中國有中國的國情」，財政部會按照國情、從國情出發，合理設計房地產稅制度。

台商及中國民眾對房地產稅制的主要質疑，集中在土地所有權上。他們認為，中國的土地全數歸官方所有，民眾購屋的所謂土地持分只是「使用權」。既然土地不歸購屋人所有，官方徵收房地產稅便缺乏正當性。（編輯：楊昇儒）1070307