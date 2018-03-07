綠新北市長提名 吳秉叡:可能3月底4月初

「黨中央不要我，要給我個理由，不是只有告訴我答案」吳秉叡說，會不會贏是一個說服過程，如果黨中央能夠說服他參選確實沒有機會，他不一定要堅持到底。

吳秉叡說，一年多前到現在，「黨中央送給我的小鞋還不夠多嗎」？他說，過去有連續兩三週，每週一都有新聞說行政院發言人徐國勇要參選新北市長。

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北7日電）表態參選新北市長的民主進步黨立委吳秉叡今天表示，國民黨一公布新北市長提名人選後，民進黨壓力會比較大，所以很可能時間點會落在3月底、4月初。

被問到如果提名前行政院長蘇貞昌或游錫堃？吳秉叡說，如果提名游錫堃或蘇貞昌，都要說服他為什麼游錫堃或蘇貞昌比他強。

周玉蔻問，有沒有被蘇貞昌罵哭過？吳秉叡說，當幕僚時沒有，但是蘇貞昌擔任行政院長期間，他已經是立委與民進黨中常委，在中常會上與已故民進黨立委蔡同榮等大老，為初選排藍民調拍桌互罵，蘇貞昌會後將他找到行政院，要求他不要與大老們尖銳互嗆，社會觀感不佳。

吳秉叡說，當時認為自己是真心替蘇貞昌撐出空間，因此在行政院大哭，不過，事後也認為自己的修養不夠，自己也有檢討。

周玉蔻問吳秉叡，打得過前新北市副市長侯友宜嗎？吳秉叡說，台北縣、新北市近30年來的縣市長選舉，最大差距是前台北縣長周錫瑋與前民進黨立委羅文嘉差距的19萬票，都還差不到10%，現在根本沒有那麼大的差距。

吳秉叡稍後受訪表示，照目前看來3月25日是國民黨初選結果揭曉的日子，應該不會差距太遠，因為國民黨一公布之後，民進黨壓力會比較大，所以很可能時間點會落在3月底、4月初。

吳秉叡說，過去會一直講說時程有一些壓力，因為有些放話說會跟台北市一起，台北市有可能會延到6、7月，如果拖到6、7月那真的是太晚了，因為新北市有400萬人，被徵召的人必須要整合整個不同系統的政治工作者，如果是3月底、4月都還可以接受，如果到6、7月就很難了，也就是指新北市跟台北市掛在一起，一起處理的話那就會太晚。

記者問與台北市掛在一起機率高嗎？吳秉叡說，機會很小。

再被問到蘇貞昌效應？吳秉叡說，蘇貞昌的影響力對他來說是好的，因為新北市民知道他是蘇貞昌的嫡傳弟子，也會愛屋及烏，所以一直覺得蘇貞昌有高人氣對他來說有加持的作用。

是否擔心基層要拱蘇貞昌？吳秉叡說，完全不會擔心。（編輯：林興盟）1070307