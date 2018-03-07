陸若接手吉布地港口 美：恐致重大後果

杜拜環球港務集團認為此舉屬非法扣押碼頭，還說倫敦國際仲裁法院已展開新的仲裁程序。

路透社報導，由於2012年開始的爭端未能獲得解決，吉布地上個月結束與全球最大碼頭營運商之一杜拜環球港務集團（DP World）簽署的合約，終結杜拜環球港務集團對多哈雷貨櫃碼頭（Doraleh ContainerTerminal）的經營權。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美軍駐非洲高階將領今天告訴國會議員，北京當局在非洲逐步加強軍事力量，以擴大自身影響力，假如中國取得吉布地港口的經營權，美軍恐將面臨「重大」後果。

議員在今天舉行的國會聽證會上說，報導指吉布地掌控這個港口，把它當成給中國的禮物。中國已在吉布地建立一座軍事基地，距離美國重要軍事基地不遠。

共和黨代表柏恩（Bradley Byrne）說：「倘若這是非法扣押港口的舉動，誰敢說政府不會在期限前非法結束我們的租賃權。」

柏恩在致美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）的信中說，他對中國在吉布地的影響力和這可能對美國軍事和情報資產帶來的衝擊感到擔憂。

吉布地位於紅海南端入口，是通往蘇伊士運河（Suez Canal）的必經之路，地理位置具重要戰略意義。

駐非洲美軍指揮官瓦德豪瑟將軍（ThomasWaldhauser）說，假如中國對這個港口的使用施加限制，可能對美軍基地補給和海軍船艦在此補給燃料構成影響。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070307