太強大！62歲生下壯丁　創國內自然產最高齡紀錄

62 歲生子不是夢。台北長庚醫院今（ 7 ）日舉行記者會，一名吳女士經人工生殖懷孕， 2 月底以 62 歲高齡生下近 3,000 公克的壯丁，創國內自然產孕婦最高齡紀錄。同時，吳女士的小兒子和 36 歲的大女兒同月同日生，也成一段佳話。

女性一般生殖年齡約為 20 至 45 歲，若懷孕時已滿 35 歲則被稱為高齡產婦。不過吳女士退休後，因為有較多空閒時間，經與先生討論，決定透過人工生殖再添一名寶寶。去（ 2017 ）年，吳女士順利懷孕，但在 29 周後出現妊娠高血壓與妊娠糖尿病，加上低胎位表現、乙型鏈球菌陽性反應等狀況不斷，讓產檢過程戰戰兢兢。長庚醫院婦產科主任洪泰和說，直到吳女士懷孕 38 周，進行最後一次產檢，確認胎盤沒有蓋到子宮頸，才決定自然產。



長庚醫院指出，吳女士從進入產程到生產僅花 66 分鐘，男嬰重 2,930 公克，創下全台最高齡的自然產紀錄。目前，除了寶寶相當健康，吳女士也恢復迅速，甚至能夠全母乳哺餵。而寶寶與 36 歲的姊姊同月同日生，也令家人相當驚喜。