NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
生活

太強大！62歲生下壯丁　創國內自然產最高齡紀錄

記者陳家蕙／台北報導2018/03/07 13:45
▲吳女士透過人工生殖，以 62 歲高齡的自然產方式生子，打破國內紀錄。（圖／翻攝自台北長庚蕭勝文醫師臉書）
▲吳女士透過人工生殖，以 62 歲高齡的自然產方式生子，打破國內紀錄。（圖／翻攝自台北長庚蕭勝文醫師臉書）

62 歲生子不是夢。台北長庚醫院今（ 7 ）日舉行記者會，一名吳女士經人工生殖懷孕， 2 月底以 62 歲高齡生下近 3,000 公克的壯丁，創國內自然產孕婦最高齡紀錄。同時，吳女士的小兒子和 36 歲的大女兒同月同日生，也成一段佳話。

女性一般生殖年齡約為 20 至 45 歲，若懷孕時已滿 35 歲則被稱為高齡產婦。不過吳女士退休後，因為有較多空閒時間，經與先生討論，決定透過人工生殖再添一名寶寶。去（ 2017 ）年，吳女士順利懷孕，但在 29 周後出現妊娠高血壓與妊娠糖尿病，加上低胎位表現、乙型鏈球菌陽性反應等狀況不斷，讓產檢過程戰戰兢兢。長庚醫院婦產科主任洪泰和說，直到吳女士懷孕 38 周，進行最後一次產檢，確認胎盤沒有蓋到子宮頸，才決定自然產。

長庚醫院指出，吳女士從進入產程到生產僅花 66 分鐘，男嬰重 2,930 公克，創下全台最高齡的自然產紀錄。目前，除了寶寶相當健康，吳女士也恢復迅速，甚至能夠全母乳哺餵。而寶寶與 36 歲的姊姊同月同日生，也令家人相當驚喜。

不過，長庚醫院提醒，高齡產婦除了胎兒染色體異常機會增加外，發生子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤等懷孕併發症的風險也高出 1.5 至 2 倍；胎兒並有較高風險出現早產、生長遲緩、低出生體重、出生後轉送新生兒加護病房，甚至胎死腹中或新生兒死亡等狀況，整體風險約高出 2 倍。

關鍵字人工生殖自然產高齡產婦台北長庚醫院
《戰神》特仕機　遊戲同步發售

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan