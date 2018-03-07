黨內初選勝出 陳其邁朝高雄市長之路邁進

有暖男的外型，從政近20年的資歷，陳其邁仍保有醫師謹慎的性格，有時幾近「龜毛」；不過，聊到音樂、自行車、潛水的話題，言語少了防衛性，而是眉宇昂揚、眼神也亮了起來。

民主進步黨今天宣布，昨晚高雄市長提名初選電話民意調查，由民進黨籍立法委員陳其邁擊敗其他3名同黨立委管碧玲、林岱樺及趙天麟，如果一切順利，預定14日中央執行委員會公告提名名單。

（中央社記者王淑芬高雄7日電）2005年曾短暫代理高雄市長，不到8個月的時間就黯然辭職；13年來，陳其邁扎根基層、重新出發，民進黨高雄市長初選民調今天公布，他脫穎而出，朝高雄市長的最後一哩路邁進。

說到潛水，陳其邁總是滔滔不絕，彷彿已悠游沈醉在瑰麗的海底世界中，他自喻是民進黨潛水的「開山祖師」；探索海底之美，陳其邁也悟出了一套人生哲學。

讀醫學院、30歲當上立委，年輕的陳其邁可說是「人生的勝利組」；人生起步階段，還擔任過行政院發言人。後來時任高雄市長的謝長廷轉任行政院長，陳其邁在2005年2月初接任高雄市代理市長。

接下代理市長，陳其邁只有40歲，當時他很清楚，就是要代表民進黨參選2006年高雄市長，他擘劃了遠大的市政願景，從拆除港區的高牆做起，開啟了高雄市民親水的門戶。

2005年8月，「高雄捷運泰勞事件」掩蓋了陳其邁的雄心和如日中天的人氣，情勢走向，他最後閃辭代理市長，黯然下台，扛起首長應負的政治責任，其實當時的氛圍有親情的包袱、為人子的承擔。

陳其邁嚐到挫敗的滋味、從雲端跌落谷底，回首逆境和煎熬的過往，陳其邁在廣播節目專訪，被問到辭高雄市代理市長，是否曾失落，當時陳其邁頓了一下說：「我至少是死了一次再回來的人。」

陳其邁坦承那段時期的失落感，如今更會設身處地為別人著想。

辭去代理市長，陳其邁淡出政壇，遠赴英國倫敦政經學院訪問學習、沉澱自己。

沒有民代、代理市長的光環，身邊少了政治利害的關係人，陳其邁在基層結交了不少好朋友，自行車最盛行的階段，他在駁二特區設立了「倉庫自行車學校」，與志同道合的朋友分享單騎技術、維修知識，當時陳其邁低調、平實度日。

2007年，陳其邁以總統府副秘書長的職位復出，重返政壇，行事更成熟穩健；如今看來，那時的沉潛被視為他蓄積更大能量的蟄伏，註定他有更長遠的路要走。

原本順利，可能41歲就能當上高雄市長，「高捷泰勞事件」讓陳其邁足足等了逾12年。

從民進黨激烈的市長初選勝出，陳其邁取得下屆高雄市長參選的門票；面對即將到來的藍綠市長拚搏戰，陳其邁戰戰兢兢，這最後的一哩路，他應該是如履薄冰，走得更謹慎小心！（編輯：梁君棣/李亨山）1070307