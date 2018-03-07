犯保協會20週年慶 方馨擔任保護大使

犯保協會指出，過去曾邀請白冰冰、楊貴媚等知名藝人擔任犯罪被害人保護大使，今年則邀請方馨擔任大使，希望透過方馨的正面形象，呼籲社會各界給犯罪被害人工作更多的支持與鼓勵。

（中央社記者蕭博文台北7日電）犯罪被害人保護協會今天舉辦20週年系列活動起跑記者會，受邀擔任保護大使的藝人方馨說，有能力的人應該多付出一點，希望藉由小小的力量造成更大的迴響。

方馨致詞時說，透過在犯保協會新北分會擔任志工的小阿姨介紹，對犯保工作有更多的認識，也認為有能力的人就該多付出一點，多次自問「我當藝人除了可以掙一點錢，還可以做一些什麼呢？」因此決定接下保護大使工作。

方馨說，很榮幸因為在電視上的正面形象受邀擔任大使，希望藉由小小的力量造成更大的迴響，讓社會更加重視支持犯保工作，也希望她的正面形象，帶給馨生人（犯罪被害人及家屬）正面的力量。

方馨還說，原本以為法務部長很嚴肅，擔心坐在部長旁邊會很緊張，沒想到邱太三非常親民。

邱太三則表示，方馨在電視劇中的角色堅毅果敢，深受觀眾喜愛，母親也是方馨的忠實影迷，原本只會說國語的外勞也因為每天收看方馨的戲劇，台語已經比他還要溜。

邱太三說，犯罪被害人的保護工作永遠都不夠，犯保協會不斷精進，提供生活秩序與身心受創的被害人關懷與協助，在訴訟制度上，過去修法大多保護被告，法務部已提出讓被害人獨立聲請調查證據的修法草案，從訴訟制度保護被害人，讓被害人在訴訟中獲得注重並得以表達心聲。

犯保協會新聞稿則指出，目前全國共有1088位犯保志工，提供法律協助計畫、心理諮商輔導、職業訓練、被害人就學資助等協助，近20年已服務3萬6118件犯罪被害案件、100萬1324人次，陪伴馨生人走過人生低谷。（編輯：張芷瑄）1070307