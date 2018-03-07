首屆亞洲智慧城市展 7月底台中登場

（中央社記者廖禹揚台北7日電）首屆亞洲智慧城市展（SMART ASIA Taiwan）7月底將在台中登場，為助業者在智慧城市商機新藍海中掌握先機，外貿協會8日將在新竹舉辦徵展說明會，5月底前報名參展還可享早鳥優惠。

今年除10月4日至6日將在印度續辦第2屆展覽外，也新增台中展區，7月26日至28日將在台中國際展覽館展出。

貿協指出，SMART ASIA Taiwan主題涵蓋智慧城市解決方案及商機，以物聯網、大數據分析、人工智慧、感測器等技術為主軸，展出智慧製造、智慧運輸、智慧能效、智慧醫療、智慧居家等各項應用；為協助業者更有效率掌握商機，貿協將在8日於新竹辦事處舉辦說明會，以「讓物聯網IoT插上人工智慧AI的翅膀」為題，討論如何運用台灣製造優勢，結合物聯網及人工智慧思維，以創造新競爭利基。

欲參展業者5月31日前報名可享攤位費8折早鳥優惠，若同時報名10月的印度場展覽，可享7折優惠，可上官網（www.SMARTASIATaiwan.com）查詢報名。(編輯：陳永昌)1070307