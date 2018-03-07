民進黨高雄市長初選 陳其邁一擋三大勝

這次民調共由中央黨部民調中心，以及山水、典通民調公司執行。最後統計結果，陳其邁民調成績0.3590，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

民進黨高雄市長提名初選共有4人參選，包括黨籍立委林岱樺、陳其邁、管碧玲、趙天麟。中央黨部今天發布新聞稿公布高雄市長初選民調結果。

（中央社記者范正祥台北7日電）民主進步黨今天公布高雄市長初選民調成績，立法委員陳其邁以民調成績0.3590勝出，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

陳其邁在由中央黨部民調中心，以及山水、典通民調公司所做的民調結果，都勝過另外3位競爭對手。這3個民調執行單位所做的民調結果，民調成績高低順序，依序都是陳其邁、趙天麟、林岱樺、管碧玲。

民進黨新聞稿指出，各選區提名名單以民進黨中央執行委員會正式通過公告為準。

民進黨規劃3月5日至7日進行2018年直轄市長暨縣市長初選民調，民調採「擇一日」舉行，執行民調當天先於民進黨民調中心舉行執行選區抽籤。中央黨部昨天上午舉行直轄市暨縣市長初選民調執行選區抽籤，抽出高雄市為昨天晚間初選民調的執行選區，並於今天上午由各參選陣營代表見證，進行開封完成民調統計。

根據民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作日程規劃，擬於3月14日中執會公告提名名單。（編輯：林興盟）1070307