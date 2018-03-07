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哈啦財經／搖搖欲墜的神主牌　重新擁抱核電為了什麼？

記者彭夢竺／台北報導2018/03/07 14:22
▲原能會完成台電核二廠2號機再起動申請案審查，台電目前還是要等正式啟動文件下來，才能進行基礎的運轉。（圖／台電提供）
▲原能會完成台電核二廠2號機再起動申請案審查，台電目前還是要等正式啟動文件下來，才能進行基礎的運轉。（圖／台電提供）

繼衛生紙之亂後，這幾日最受關注的消息就屬「核二2號機要重啟」了，不少立委、網友紛紛批評民進黨這是自打嘴巴，認為2025年非核家園的目標只會淪為口號，雖然行政院長賴清德否認破功的說法，並強調目標不變，還說核二2號機是「再轉」，還是引發網友撻伐。其實，民進黨重新擁抱核電的原因不難理解，不過就是向現實的民生問題低頭罷了！

台電核二廠2號機自2016年5月大修完畢後，停機至今已超過6百天，已完成大修，該機運轉執照將於2023年到期，台電在2月5日依一般正常程序向原能會提出大修完成再轉的申請，原能會在經過一個月的審查後，3月5日認現場狀態可符合再起動運轉的要求，消息一出引發各界高度關注。

當初喊出反對核能發電、建立非核家園的口號，是蔡英文當選總統的重要推力之一，但原能會的一紙「確認核二廠2號機現場狀態可符合再起動運轉」的報告，徹底打臉民進黨，許多民眾批評蔡政府非核家園只是為了騙選票，即使賴清德緊急滅火解釋「台電申請核二2號機再轉，是大修後的正常程序。」並強調不會影響2025年非核家園的目標，網友依舊不領情，罵他這是硬凹、強辯。

其實，民進黨重新擁抱核電的原因不難理解，走回頭路的最大理由就是為了解決缺電問題！民進黨政府上任後誓言要拚經濟，但產業界各工商大老紛紛向政府喊話，盼先解決不利投資的「五缺」問題，其中一項就是缺電。

穩定供電是企業在國內投資考量的重要因素之一，蔡政府為了排除「五缺」障礙，一直是有計畫、分階段的在進行，再加上去年夏天幾停電、斷電事件，台電備轉容量甚至亮起限電警戒的紅燈，再差一步就要進入第一階段限電。

再者，核電廠機組陸續歲休，電力不夠用台電只好將燃煤發電廠火力全開，每天滿載發電使得台灣天空烏煙瘴氣，中南部地區空氣品質越來越糟糕，民眾怨聲載道，這些都是蔡政府所不樂見的情況，因此不得不向現實的民生問題低頭！

不管核二2號機最後是否重啟發電，相信經過這次事件後，民進黨2025年非核家園的這塊神主牌正搖搖欲墜，未來是否真能達成目標，就看後續怎麼發展了。

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