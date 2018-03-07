川普偷腥沒簽約 AV女星：我有爆料自由

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）自爆曾與美國總統川普共度春宵的AV女星「暴風女丹尼爾斯」今天向法院提告，要法官作廢一起她2016年所簽的保密協議，說她有公開談論自己與川普關係的自由。
本名柯立福（Stephanie Clifford）的「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）於2016年總統大選前簽的保密協議，讓她不能公開討論她與川普間的「親密」關係。但柯立福說，川普從未在協議上簽字。
「時代雜誌」（Time）和路透社報導，川普否認與柯立福發生過婚外情。
柯立福向洛杉磯法院提出告訴，宣稱這項協議無效，還說她有公開談論自己與川普關係的自由。
根據柯立福委任律師艾維納提（Michael Avenatti）在推特公開的訴訟內容，柯立福2016年10月28日以藝名簽下這份協議和附函，時間點就落在美國總統大選前幾天。
訴訟宣稱，川普律師柯恩（Michael Cohen）在同一天簽署相關文件，但川普本人從未簽署。
柯立福在訴訟中，要求洛杉磯郡高等法院宣布協議和附函無效且不可執行。
白宮未立即置評；柯立福委任律師艾維納提也沒有立即回應記者提問。
根據訴訟內容，柯立福曾與川普發展親密關係，時間從2006年夏天至2007年，兩人曾在塔霍湖（LakeTahoe）和比佛利山莊飯店（Beverly Hills Hotel）會面。
川普2005年與現任妻子梅蘭妮亞．川普（MelaniaTrump）結縭。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070307