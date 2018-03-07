川普偷腥沒簽約 AV女星：我有爆料自由

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）自爆曾與美國總統川普共度春宵的AV女星「暴風女丹尼爾斯」今天向法院提告，要法官作廢一起她2016年所簽的保密協議，說她有公開談論自己與川普關係的自由。

本名柯立福（Stephanie Clifford）的「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）於2016年總統大選前簽的保密協議，讓她不能公開討論她與川普間的「親密」關係。但柯立福說，川普從未在協議上簽字。

「時代雜誌」（Time）和路透社報導，川普否認與柯立福發生過婚外情。

柯立福向洛杉磯法院提出告訴，宣稱這項協議無效，還說她有公開談論自己與川普關係的自由。