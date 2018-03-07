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中央社

美墨關係緊張 川普派女婿商談雙邊議題

中央社2018/03/07 13:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）美國與鄰國墨西哥因貿易以及邊界圍牆經費問題鬧僵之際，墨國政府今天表示，美國總統川普的女婿兼高級顧問庫許納，明天將以川普「特使」身分造訪墨西哥。

法新社與路透社報導，墨西哥外交部表示，庫許納（Jared Kushner）會由其他美國外交官與安全官員陪同來訪，除了晉見墨國總統潘尼亞尼托（Enrique PenaNieto），也將與墨國外交部長維德加瑞（LuisVidegaray）會面。

庫許納據稱和維德加瑞認識多年，維德加瑞常造訪白宮拜會庫許納，最近一次是為了安排川潘會。維德加瑞和庫許納常常見面，嘗試緩解因川普總出言砲轟墨西哥而緊張的兩國關係。

墨國外交部今天聲明說：「雙方會在這些會面中，檢討多項雙邊議題。」

據報潘尼亞尼托上月和川普通電話時，因川普強要墨西哥支付邊界圍牆興築費用，氣得取消首訪華府計畫。那是潘尼亞尼托第2次因川普堅持由墨國支付築牆費而取消華府訪問。

美墨一直以來因貿易議題關係緊張，像是川普堅持重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），讓美國取得「更好的協議」，以及矢言把墨西哥與加拿大納入鋼鋁重稅範圍，都影響了兩國關係。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070307

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