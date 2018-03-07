NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

憂川普掀貿易戰 台股震盪收黑

中央社2018/03/07 14:09
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北7日電）雖然美股道瓊工業指數小漲，但白宮首席經濟顧問柯恩辭職，市場憂心美國總統川普提高關稅政策態度強硬，道瓊盤後期貨電子盤大跌，引發台北股市震盪收黑。

雖然台股盤中一度翻紅，並突破10800點，但終場加權指數收在10745.32點，下跌39.02點，跌幅0.36%，成交值新台幣1207.36億元。

8大類股幾乎全面下跌，只有食品股一支獨秀，味全收23.2元，上漲0.65元，統一收69元，上漲1.5元。

晶圓代工龍頭台積電收247元，下跌3元，股王蘋果光學鏡頭供應商大立光收3690元，上漲35元。鴻海收88.5元，上漲0.3元。

元大投顧分析師薛舜日指出，外資2月賣超台股994億元，3月以來已賣超250億元，台股儼然成為外資在亞股的提款機，但台股仍維持相對強勢，在季線10750點附近徘徊。

他說，除國際股市之外，台股進入2月營收密集公布期，由於2月適逢農曆春節，工作天數較少，營收較1月、去年同期減少，影響投資人持股信心。

他強調，除美國可能引爆的貿易戰疑慮，美聯邦準備理事會公開市場操作委員會3月20日的利率會議，也是觀察重點，連續多年的貨幣寬鬆政策市場，逐漸轉彎，加劇股市震盪。因台股上市櫃公司陸續公布去年財報，董事會也決議配息金額，可留意高殖利率個股走勢。（編輯：鄭雪文）1070307

川普偷腥沒簽約 AV女星：...說明會疑有瑕疵 金崙地熱...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan