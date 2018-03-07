憂川普掀貿易戰 台股震盪收黑

晶圓代工龍頭台積電收247元，下跌3元，股王蘋果光學鏡頭供應商大立光收3690元，上漲35元。鴻海收88.5元，上漲0.3元。

8大類股幾乎全面下跌，只有食品股一支獨秀，味全收23.2元，上漲0.65元，統一收69元，上漲1.5元。

（中央社記者潘智義台北7日電）雖然美股道瓊工業指數小漲，但白宮首席經濟顧問柯恩辭職，市場憂心美國總統川普提高關稅政策態度強硬，道瓊盤後期貨電子盤大跌，引發台北股市震盪收黑。

元大投顧分析師薛舜日指出，外資2月賣超台股994億元，3月以來已賣超250億元，台股儼然成為外資在亞股的提款機，但台股仍維持相對強勢，在季線10750點附近徘徊。

他說，除國際股市之外，台股進入2月營收密集公布期，由於2月適逢農曆春節，工作天數較少，營收較1月、去年同期減少，影響投資人持股信心。

他強調，除美國可能引爆的貿易戰疑慮，美聯邦準備理事會公開市場操作委員會3月20日的利率會議，也是觀察重點，連續多年的貨幣寬鬆政策市場，逐漸轉彎，加劇股市震盪。因台股上市櫃公司陸續公布去年財報，董事會也決議配息金額，可留意高殖利率個股走勢。（編輯：鄭雪文）1070307