提升用藥安全　長照2.0將增強社區式藥事照護

提升縣民用藥安全，雲林縣衛生局特別推動「107年長照2.0啟航多元藥事照護服務計畫」，衛生局長吳昭軍7日出席記者會表示，藥師們走出藥局，為獨居老人提供居家藥事照護訪視已施行多年，現今藥事照護將更多元，縣民有任何關於用藥的問題，都可以尋求在地社區藥局藥師的服務，藥師會提供諮詢，協助縣民正確用藥，為雲林鄉親的健康把關。

吳昭軍指出，根據內政部統計處及本縣戶政入口資訊網的資料顯示，本縣老化指數為149.63％，高居全國第2名；65歲以上人口有12萬1,452人，占全縣總人口數的17.6﹪；為因應人口高齡化與家庭結構改變，並守護因老化及慢性病造成之龐大用藥問題，確保治病成效，縣府將社區藥局之藥事照護融入長照2.0的範疇，同時藉由藥師衛教宣導，教導需照護者正確用藥觀念，期能減少用藥種類，進而降低整體健保醫療成本之支出。