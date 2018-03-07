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提升用藥安全　長照2.0將增強社區式藥事照護

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/07 14:58
▲長照2.0將增強社區式藥事照護。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.07）
▲長照2.0將增強社區式藥事照護。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.07）

提升縣民用藥安全，雲林縣衛生局特別推動「107年長照2.0啟航多元藥事照護服務計畫」，衛生局長吳昭軍7日出席記者會表示，藥師們走出藥局，為獨居老人提供居家藥事照護訪視已施行多年，現今藥事照護將更多元，縣民有任何關於用藥的問題，都可以尋求在地社區藥局藥師的服務，藥師會提供諮詢，協助縣民正確用藥，為雲林鄉親的健康把關。

吳昭軍指出，根據內政部統計處及本縣戶政入口資訊網的資料顯示，本縣老化指數為149.63％，高居全國第2名；65歲以上人口有12萬1,452人，占全縣總人口數的17.6﹪；為因應人口高齡化與家庭結構改變，並守護因老化及慢性病造成之龐大用藥問題，確保治病成效，縣府將社區藥局之藥事照護融入長照2.0的範疇，同時藉由藥師衛教宣導，教導需照護者正確用藥觀念，期能減少用藥種類，進而降低整體健保醫療成本之支出。


▲吳局長說明107年長照2.0啟航多元藥事照護服務計畫。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.07）

「107年長照2.0啟航多元藥事照護服務計畫」，將整合雲林縣藥事服務資源，訓練及輔導雲林縣社區藥局藥師執行居家式藥事照護、社區式藥事照護、機構式藥事照護及建立醫院、社區藥局合作機制轉介個案，以結合轄內醫藥相關團體及社區資源，提供醫藥整合平台，以民眾為中心，家庭與社區為支持系統，透過居家、社區及機構等藥事服務，讓民眾就近獲得全方位貼心服務。

吳昭軍說，希望藥師能在醫療體系內發揮強大的功效，透過藥師專業知識，幫助整理多重用藥者的用藥問題，讓重複用藥、交互作用及不良反應問題降至最低，以達正確用藥之效；縣府並以在地安老的概念，營造個人化、在地化、社區化的藥事服務網絡，讓藥事照護模式能深耕地方傳承延續，建構雲林成為安居樂業的健康城。


▲雲林縣107年長照2.0多元藥事照護服務計畫啟航。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.07）

關鍵字長照2.0藥事照護
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