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說明會疑有瑕疵 金崙地熱發電廠補件再審

中央社2018/03/07 14:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）環保署今天審查台東金崙地熱發電廠開發案，但因有2個地方鄉公所盼能補辦說明會、讓在地居民更清楚，因此環評委員要求開發單位增加舉辦公開會議，全案補件再審。

地熱發電為台灣能源轉型目標之一，經濟部能源局規劃在2025年達到200MW政策目標，業者相中台東太麻里金崙鄉的地熱資源，提出裝置容量2MW的台灣金崙地熱能發電廠開發計畫，行政院環境保護署今天召開專案小組初審會議審查此案。

根據開發單位提出的環說書，經濟部能源局於民國94年將金崙地熱區域公告為地熱潛能區，主要溫泉露頭沿金崙溪河谷分佈，範圍長約1.5公里；金崙地區最深的探勘景為中油2號井，鑽井深度達2015公尺，儲集層最高溫度達180度，具備良好地熱開發條件。

不過，在審查會議中，有2個地方鄉公所包含太麻里及金峰都盼環評委員能將此案退回，主因認為開發單位舉辦的說明會有許多瑕疵，像是投票後卻未唱票等，質疑程序並不完備，要求開發單位再補辦說明會，讓在地居民能更了解。

也有環評委員認為開發案的CP值不高，質疑開發案裝置容量僅有2MW，開發案對用電的貢獻是否值得犧牲金崙溪的環境。

最後，環評委員決議，要求開發單位必須邀金崙溪流域相關部落、當地居民及有關團體增加舉辦公開會議、強化民眾團體知情溝通程序，並補充依地質法有關規定，進行基地地質調查及地質安全評估，評估內容至少應包含西北側山坡可能崩塌對本案風險等資料，全案補件再審。（編輯：李亨山）1070307

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